Del Nido Carrasco no cree que Monchi se vaya: "Queremos que siga 750 años"

Inmediatamente después de anunciar la renovación de José Luis Mendilibar con el Sevilla por una temporada, José María del Nido Carrasco ha abordado en su entrevista en Cope Sevilla la situación de Monchi, después de los avisos del propio director deportivo de que al final de temporada tendría que reflexionar. El fuerte rumor de que está meditando irse ha sido desmentido.

"Monchi tiene contrato en vigor, es indefinido y no hay nadie en el Sevilla que quiera que Monchi no lidere la planificación del equipo de los próximos 750 años, con lo cual no hay nada que nos haga pensar que no continúe", empezó diciendo al respecto.

Pero, ¿les ha comunicado que quiere unos días de reflexión por si decide irse? "No tenemos constancia de nada más de que está reventado, como nosotros. Está como siempre y lo que queremos es que lidere la parcela deportiva en los próximos 750 años", insistió.

Las llaves del cortijo y la autonomía

Del Nido Carrasco siempre contestó en el mismo sentido ante las preguntas del presunto cansancio de Monchi o su advertencia de que quizá ponga fin a su etapa en el Sevilla... "Nosotros lo único que podemos decir es que todos nosotros en el Sevilla queremos que esté con nosotros. Y no hay nada que nos haga pensar que no vaya a estar Monchi en el Sevilla. Hemos pasado en tres meses de que le habíamos dado las llaves del cortijo a Monchi y hoy el problema es que Monchi ya no tiene las llaves o le hemos quitado las llaves del cortijo", dijo ilustrativamente sobre los vaivenes informativos.

El asunto de la autonomía en el club de Monchi, con algunas deciones controvertidas o contra su criterio como destituir a Lopetegui o fichar a Sampaoli, también salió a colación, así como una presunta fractura interna en el comité de dirección.

"Monchi siempre ha dicho que en ningún sitio como el Sevilla va a tener nunca la autonomía que aquí tiene. Y siempre ha tenido la misma autonomía, la relación ha sido la misma. Discrepancias siempre hay, yo llevo 16 añois en el Sevilla y siempre fue así. En la toma de decisiones no decimos 'sí, bwana a todo', pero luego la decisión es de todos. Tenemos cero problemas con Monchi", aseguró taxativo.