Del Nido difunde un vídeo con una arenga ante el derbi: "Ganamos o ganamos"

Más de una vez, José María del Nido ha difundido algún vídeo a través de redes sociales, a título particular, para dar sus impresiones sobre algún aspecto. Lo hizo ante algún partido decisivo anteriormente y lo ha vuelto a hacer en vísperas del derbi Sevilla-Betis de este domingo.

El máximo accionista a título individual del Sevilla aparca la guerra accionarial, después de pedir otra Junta Extraordinaria añadiendo ocho puntos en los que vuelve a pedir la remoción del consejo de administración para la próxima asamblea, a celebrar el 4 de diciembre.

Y lo hace con un breve pero encendido exhorto para que todo el sevillismo se una en el partido de máxima rivalidad.

Así reza su mensaje, escueto, lacónico, pero con su habitual pulsión visceral, en pro del triunfo del Sevilla sobre el Betis: "A todos los sevillistas, a todos aquellos que entendéis que el actual consejo de administración del Sevilla Fútbol Club lo está haciendo mal, les pido una tregua. Nos jugamos mucho el domingo, y no quiero que la afición sevillista no sea la de las mejores tardes del Ramón Sánchez-Pizjuán. Ganamos o ganamos, Sevilla o Sevilla. No quiero una garganta con voz. Vamos a por ellos. Sí o sí".