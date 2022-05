Delaney y el giro de sistema de Lopetegui

El problema de la salida del balón del Sevilla ya es un hecho reconocido por el propio Julen Lopetegui. El equipo que menos goles encaja de la Liga ya no es tan solvente defensivamente, pero el técnico guipuzcoano puso el acento tras el empate ante el Cádiz en la falta de confianza o seguridad a la hora de tomar las decisiones con el balón, no sin él. Efectivamente, la baja de Fernando afecta a la estructura defensiva, pero también a un dibujo que, por el momento, no es la tecla adecuada.

Con el brasileño, era intocable el 4-3-3, con una buena distribución de la medular en un clásico dibujo en el que se escalonaban el 6, el 8 y el 10. Muchos partidos, la medular ha sido conformada en esos roles por Fernando, Joan Jordán y Rakitic. Pero desde la ausencia del brasileño, operado en Oporto por sus problemas de tobillo y ya sin poder jugar hasta la próxima temporada, Lopetegui viró al 4-2-3-1, en una fase en la que también se lesionó Delaney, quien, mal que bien, podría haber sido usado como 6, aunque no es un futbolista de posición como Fernando.

Lopetegui, desde luego, echa de menos la mejor versión del danés, que ya reapareció ante el Cádiz después de su última lesión, indefinida. Anteriormente, se perdió también muchos partidos por su lesión con Dinamarca el 26 de marzo, en un amistoso en Ámsterdam. Se especuló con que podría perderse lo que quedaba de Liga y el 1 de abril el club ofreció un parte médico, algo raro esta temporada. Delaney sufrió una una lesión miofascial en el gemelo-sóleo izquierdo.

Delanay tuvo su pico de juego, en el rol de Fernando, en el derbi liguero del Ramón Sánchez-Pizjuán (2-1), con aquella primorosa primera parte, de fútbol e intensidad, en la que el Sevilla se comió literalmente al Betis. Formó en el eje escoltando a Joan Jordán y Rakitic. Aquel día el Sevilla, con Diego Carlos forzando, jugó con un equipo mermado pero de gala, con Fernando como central por la baja de Koundé y con Papu y Acuña teniendo que retirarse lesionados durante el partido. El once titular fue el siguiente: Bono; Jesús Navas, Fernando, Diego Carlos, Acuña; Delaney, Joan Jordán, Rakitic; Tecatito, Papu y En-Nesyri.

Aquel partido compareció el mejor Sevilla que se recuerda en esta segunda vuelta tan aciaga, tanto por lesiones como por el bajón de rendimiento de un equipo que ha tenido muchos inconvenientes. "Ha sido la temporada más complicada desde que soy director deportivo por un montón de problemas", confesó Monchi el martes.

Tras aquella cima, se confirmaron las lesiones de Fernando. También las dos que ha sufrido Delaney esta primavera. "Cada partido es diferente, hoy no hemos estado bien en la salida de balón y a partir de ahí viene todo lo demás. Es cierto que faltan jugadores importantes, estamos buscando soluciones. Hemos tenido fuera un mes y medio a Thomas (Delaney) también. Está recuperando y esperemos que todos lleguen bien a final de temporada para poder darnos esa seguridad", dijo Lopetegui tras el empate ante el Cádiz, en una declaración inhabitual, pues no suele señalar a ningún futbolista cuando habla de las bajas. "Pero estoy convencido de que el equipo tiene fútbol, tiene rigor y lo demostrará seguro, no tengo ninguna duda", continuó.

Esa búsqueda de soluciones, por ahora y sin Delaney al cien por cien, también con el Papu Gómez padeciendo otra lesión que le quitó continuidad cuando más falta hacía, ha pasado por ubicar a Joan Jordán y Rakitic como doble pivote, y el argentino en la mediapunta por dentro, en ese 4-2-3-1 en el que también ha actuado Óliver Torres. Pero el Sevilla no encuentra así la adecuada salida cuando presionan a sus dos hombres del centro del campo. También por las características de estos.

En Villarreal, Lopetegui debe seguir buscando soluciones tras el atasco con el balón ante el Cádiz. O mejor, debe hallarla, porque se trata de una verdadera final y además el equipo de Unai Emery tiene un gran centro del campo, con muchos hombres de talento con el balón y también capacidad para presionar arriba. Ante el Liverpool formó con cuatro: Capoue, Coquelin, Parejo y Lo Celso. Casi da la sorpresa. Con otro el mismo mediocampo tan poblado venció al Bayern Múnich. Aunque otras veces se descuelga más arriba alguno de los medios para un 4-3-3.

La pelea en el centro del campo, por tanto, será clave. Y ahí es donde Lopetegui debe dar con la tecla para que vuelva a funcionar, con fútbol y rigor, usando sus propias palabras, un Sevilla que debe afinarse o morir en este definitivo sprint final en el que tiene en su mano el gran objetivo de la clasificación para la Champions. Y quizá Delaney, si ya está por fin al cien por cien, pueda ser una solución en el actual contexto.