Diego Alonso: "El partido de Mallorca puede ser bisagra, ojalá lo podamos conseguir"

La convicción de Diego Alonso de que el Sevilla está en el camino de iniciar un rumbo victorioso tiene otra prueba en Mallorca, adonde viaja el equipo este mismo sábado para jugar en Son Moix a las nueve de la noche. Ahí empezará el reto de cumplir con lo prometido.

Al uruguayo se lo vio sonriente en el entrenamiento en este viernes festivo por la Inmaculada Concepción. Más serio estuvo ante la prensa. Tiene muchas bajas. "Bien de ánimo, intentando recuperar a los futbolistas lesionados, hay algunos que todavía no van a estar este fin de semana, pero con los que nos toque ir haremos el equipo. El Mallorca también está en una situación similar y nosotros tenemos que estar a la altura del partido y las circunstancias".

Un Mallorca en similares circunstancias

El Mallorca es decimoséptimo con dos puntos menos que el Sevilla, que es decimoquinto con 13 unidades y un partido menos. Eso le da más dureza al partido:"Es un partido durísimo. Un equipo súper bien trabajado por Javier Aguirre, es un equipo que no ha tenido en puntos lo que ha merecido en el campo. Para nosotros es un partido que puede ser bisagra, el ganar nos puede catapultar y darnos ese empuje junto con el de Copa que nos meremos todos: la gente que trabaja, se lo merece el club, los aficionados... Así que ojalá lo podamos conseguir".

"Es evidente que la evolución en los partidos fuertes, los dos de Liga (Real Sociedad y Villarreal) y el de Champions, ha sido buena. Los resultados han sido injustos y nos toca apretar para que los resultados aparezcan", dijo sobre la evolución que ve del equipo.

Hay buen ambiente en los entrenamientos, pero... "El ambiente siempre es importante siempre que se respeten las dos normas primeras, orden y disciplina. Si hay orden y disciplina el buen ambiente es eso. Y lo que hemos priorizado es el orden y la disciplina para que cada uno pueda cumplir su rol. Los jugadores sienten que no tengamos los resultados que merecemos en Liga, pero han trabajado muy fuerte y hay un compromiso muy fuerte con los futbolistas, con el club para que los resultados empiecen a darse".

El uruguayo sigue diciendo que el triunfo ha estado cerca y que el camino está bien marcado, pero siempre ha faltado algo... "Los resultados no han llegado, es innegable. El trabajo está ahí, al cien por ciento. Y cada vez que hemos tenido la oportunidad de trabajar por fechas FIFA ha habido una mejora y el equipo ha estado más cerca de ganar. A partir de ahí es difícil hacer una valoración más allá de que los resultados no han sido los que queríamos".

Soumaré, recuperado; a Lamela aún le queda

En el entrenamiento de este viernes se ha visto ya a Soumaré con el grupo y a Lamela haciendo algunos ejercicios parciales con el resto. "Soumaré ya está integrado con el grupo y Lamela todavía no. Debemos esperar a ver si está para el martes (Lens) o para el próximo fin de semana. Esperemos que el plantel recupere a los futbolistas para que podamos tener más variantes".

En ese contexto están saliendo canteranos: Darío, Manu Bueno, Oso... ¿El delantero Isaac tiene posibilidad de subir al primer equipo? "La valoración del futbolista es buena, hemos visto los partidos, vemos a todos los chicos. Hoy no hay espacio para fichas, y no es correcto de mi parte sacar una conclusión hoy. De mi parte les damos espacio a los chicos y no tenemos duda en confiar en la gente de la cantera y lo seguiremos haciendo".

El partido de Lens, aparcado totalmente

El martes se jugará el Sevilla el tercer puesto en el Grupo B de la Champions en el ruidoso y cerrado Felix Bollaert de Lens... "De momento, el partido de mañana. Ya tendremos tiempo de pensar... Si empezamos de pensar en dos partidos a la vez tienes problemas. Puedes jugar uno nada más y es el de mañana".

"El Sevilla se la juega cada partido y me siento parte del club. Nos jugamos los tres puntos mañana y nos vamos a jugar esos tres puntos que tanto necesitamos", quiso insistir el técnico sevillista.

Una deuda pendiente con la afición

Se le pidió a Diego Alonso un mensaje para la afición... "No creo que yo deba lanzar un mensaje al público ni pidiendo calma ni paciencia. Lo único que tengo que hacer es trabajar, tragar el momento que tenemos, porque no es bueno, y tratar de enfocarnos en lo que podemos influir y que la gente vea que somos capaces de conseguir los resultados y que se los podemos dedicar".

Pero sí le dedicó gratitud por el apoyo que ha sentido contra los resultados. "A la afición no creo que podamos reprochar ni decir nada. Sólo podemos conseguir puntos nosotros. Siempre nos ha apoyado, se vio en el partido del otro día en casa, cómo estuvo con nosotros. Evidentemente el equipo hizo un buen partido, pero la gente con nosotros se ha portado genial, espectacular, y nosotros debemos tratar de ganar también por ellos".