El deseo casi imposible del sevillismo, la utopía de una solución familiar

"Imagen nefasta", "esperpento", "deplorable", "ridículo", "bochornoso"... Son las expresiones y los adjetivos con los que los mismos protagonistas, de distintos bandos y con mayor o menor representación, han descrito lo ocurrido en la Junta de Accionistas del 4 de diciembre de 2023, un lunes negro en la historia del Sevilla. Todos coinciden en execrar lo que está ocurriendo, un terremoto institucional que ya nadie duda de que está afectando a lo social y a lo deportivo. Una guerra que a nadie beneficia, que erosiona al club nivel nacional y también a los grandes accionistas a nivel particular. Entretanto, el sevillismo se espanta de tanta crudeza, incluso entre miembros de una misma familia, y pide una solución. ¿Pero es factible esa solución?

Antes de la Junta del oprobio, José María del Nido Carrasco estalló contra su padre y desveló conversaciones privadas, la deuda con Hacienda y también denunció su interés de una ampliación de capital para hacerse con el club junto a 777 Partners, los llamados americanos -con un 8,3% del capital social aproximadamente-, pero también le tendió una mano a su padre para terminar con este daño interno de su familia y general del club. En la madrugada del jueves, en el programa El Larguero, José María del Nido Benavente también pareció tender una mano, pero no a su hijo, sino a los otros accionistas que apoyan el pacto de gobernabilidad y a José Castro como actual presidente, un cargo que en teoría ahora debe ceder al vicepresidente primero en virtud de ese pacto.

¿Una mano tendida por Del Nido?

Pero también negó esa mano a su hijo. "Mi hijo, con el 0,15% del capital social, no es nadie para tenderme la mano. Deberían hacerlo los cuatro máximo accionistas: Carrión, Alés y Guijarro, junto con el señor Castro. Si el Sevilla me necesita, estoy siempre a disposición de la entidad. No me dicen ven con nosotros a gobernar. Quiero que ganen LaLiga, la Copa del Rey, la Copa de la UEFA y que deje de perder dinero", afirmó.

¿Es una mano tendida? ¿Es fiable esa mano si, como reconoció Del Nido, rompió el pacto por incumplimiento del mismo por parte de su hijo y de Castro, según su visión? "Yo no tengo que adherirme al pacto porque lo tengo denunciado. Pero vuelvo a repetirle que son Castro, Alés y Guijarro los que según ese pacto tienen que decir, oiga usted, señor Del Nido, le corresponde ser el presidente de la entidad. Cuando esto ocurra, entonces hablaré yo del pacto, que vuelvo a decir que yo lo considero incumplido por el señor Castro".

Accionistas Unidos pide "unión" contra los americanos

En este contexto, Accionistas Unidos realizó horas después, en la tarde de ayer jueves, un llamamiento a la "unión", a un "acuerdo común" con el que dejar fuera de la administración del club a 777 Partners, los llamados americanos, representados en el Sevilla por la sociedad Sevillistas Unidos 2020. Además, instaban a Del Nido a abandonar su política de alianza con estos americanos, por representar éstos intereses "ajenos" a los del sevillismo, según la opinión de la plataforma minoritaria.

"El sentido común en la Junta lo pusieron los distintos representantes del sevillismo de base: Federación de Peñas, Accionistas Unidos, APA (Asociación de Pequeños Accionistas) y numerosos accionistas que pidieron un acuerdo común y dejar fuera a 777 Partners (los americanos). Un Sevilla F.C. dirigido por sevillistas, sin sentimiento extraño al club, vinculado siempre a su legado e historia", decían. Pero al mismo tiempo recordaban que "el Sr. Del Nido Benavente no parece escuchar ese reiterativo mensaje".

El rechazo general a la gestión del actual consejo

Pero no sólo salía mal parado Del Nido padre. "El Sevilla FC no necesita más golpes, necesita urgentemente soluciones. (...). El consejo presidido por el Sr. Castro recibió el rechazo generalizado a su gestión con fundados motivos y el inminente presidente, el Sr. Del Nido Carrasco, tiene el reto, que se antoja muy complicado, de conseguir que el sevillismo se identifique con su futura gestión", añadía.

Sin embargo, Del Nido Benavente negó que Del Nido Carrasco esté legitimado para ser presidente: "El pacto lo que dice es que la familia Del Nido designará en diciembre -de 2023, o sea, ahora- al presidente de la entidad. No dice que José María del Nido Carrasco sea el presidente de la entidad, porque tiene sólo el 0,15% del capital social. A mí nadie me ha requerido para decirme, ¿oiga, quiere usted ser el presidente de la entidad en virtud del pacto? Luego no hablemos de utopías".

En este contexto, y con Del Nido convertido en el accionista mayoritario (unas 27.000 acciones) y en el acreedor de la mayoría accionarial gracias a su alianza con los americanos, el deseo de Accionistas Unidos de sacar del panorama accionarial a éstos sí que se antoja una utopía. Como lo es una solución que no pase por un reencuentro familiar de los Del Nido. ¿Y es posible esto actualmente? ¿Y en los próximos meses?