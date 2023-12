Del Nido fija en diciembre de 2024 su acceso a la presidencia, pero deja un resquicio a un difícil acuerdo

José María del Nido ha vuelto a elevar su voz para hacer ver su postura respecto a todo el lío accionarial del Sevilla tras la Junta de Accionistas del pasado 4 de diciembre. En una intervención a nivel nacional en la Cadena Ser, el máximo accionista fijó para dentro de un año su acceso a la presidencia, una vez termine la agrupación de acciones que hizo en 2018 sobre la que José Castro le ha estado impidiendo el voto contra el actual consejo. Pero también dejó un resquicio abierto, muy difícil y más retórico que real, a un acuerdo. Un acuerdo en el que estaría excluido José María del Nido Carrasco pues, según él, éste debería representar sus intereses.

"En diciembre de 2024 termina la agrupación y tendremos la mayoría del capital social de la entidad. Intentarán poner otra trampa para impedir esa votación. Espero que no sea así, que ésa sea la fecha tope", afirmó en el programa El Larguero.

Preguntado si estaría por la labor de llegar a un acuerdo, después de que José María del Nido Carrasco le tendiera la mano antes de la bronca Junta de Accionistas, dijo: "Mi hijo, con el 0,15% del capital social, no es nadie para tenderme la mano. Deberían hacerlo los cuatro máximo accionistas: Carrión, Alés y Guijarro, junto con el señor Castro. Si el Sevilla me necesita, estoy siempre a disposición de la entidad. No me dicen ven con nosotros a gobernar. Quiero que ganen LaLiga, la Copa del Rey, la Copa de la Uefa y que deje de perder dinero. Nadie me ha requerido para decirme quiere usted ser presidente. El pacto lo tengo denunciado. Mi hijo no puede ser presidente en virtud del pacto. Mi hijo es corresponsable por acción, asi que no le quitemos la responsabilidad a quien la tiene", afirmó Del Nido Benavente.

El grave cisma con su primogénito

También habló de su pelea con su primogénito, actual vicepresidente primero y posible nuevo presidente del Sevilla en breve. "Mi hijo tiene 160 acciones y yo tengo 27.000. Como usted comprenderá, impera el capital, no porque lo diga yo: lo dice la ley. Mis consejeros -su hijo volvió al consejo en 2018 en representación de su padre- deben seguir mis directrices, que soy el que se juega mi capital. Es verdad que yo le digo que tiene dos opciones: hacer lo que yo le digo o hacer lo que yo le digo. El dueño de las acciones soy yo. Él entra, se sube el sueldo, dice que el cargo es mío, el dinero es mío y me das tu opinión".

Además, se mostró dolido con todo lo ocurrido en la Junta de Accionistas, cuando le espetó "eres un mierda" al preguntarle su hijo si quería que contara "lo que hablamos del sueldo". "Él sigue haciendo lo que le da la gana. A quien más le duele esta situación es a mí. El único beneficiado no puede ser el mayor, soy el que tiene que decidir qué hago con mis cosas. Al que más le duele esta situación es a mí, que soy el afectado. El espectáculo que mi hijo y yo estamos dando es deplorable, pero en una situación patrimonial, una pelea de 159 acciones contra 27.000 no es justo, digo yo, ¿en?".

El motivo de la ruptura del pacto

En noviembre se cumplieron cuatro años del pacto de gobernabilidad que posteriormente rompió Del Nido, porque entendió que la otra parte lo estaba incumpliendo ya aliada con su primogénito: "Se incumplió a mi entender por el sistema de retribución de los consejeros y por la forma de cumplimiento de mis tres consejeros. De tres, me quitaron dos -tras la ruptura con su hijo y el acceso de Jordi Marín a la sociedad Sevilla Grande S.L.-. Mi hijo se alió con Pepe Castro y yo entendía que estaba cumplido. La Audiencia ya dijo que era un pacto parasocial y que obliga entre ellos, no a la sociedad, a cumplirlo. En 2018 agrupamos 32 mil acciones para elegir tres consejeros, de los que me quedan dos -en realidad sólo le sigue siendo fiel Enrique de la Cerda-. Eso se eligió por seis años".