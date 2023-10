Diego Alonso, de la selección de Uruguay a estrenarse con el Sevilla en Europa

Diego Alonso, cuya última aventura en los banquillos fue la selección de Uruguay, con la que participó en el pasado Mundial de Qatar, se encuentra ya en la ciudad deportiva del Sevilla. Allí está negociando su contratación como nuevo entrenador del club de Nervión, un lugar que no ha pisdo mucho pese a que sí conoce la Liga y tiene familiares con tradición futbolística en España, como su tío Daniel Alonso, ex jugador sevillista en la temporada 75-76 y padre de otro delantero como Iván Alonso.

El ex seleccionador de Uruguay es una apuesta fuerte de Víctor Orta. La primera opción, según apuntan en la radio oficial del Sevilla ya hablan abiertamente del técnico uruguayo (Montevideo, 16 de abril de 1975) pese a que aún no hay oficialidad. Se ha impuesto el criterio del director deportivo sobre otras opiniones que pudieran tener José Castro y José María del Nido Carrasco, que han depositado su confianza en el máximo responsable de la parcela técnica.

Conocedor de la Liga, con dos duelos frente al Sevilla

El 10 de noviembre de 2002 jugó su único partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán el ex delantero Diego Alonso como jugador. Fue en un Sevilla-Racing de Santander, en la segunda temporada del equipo de Joaquín Caparrós en Primera División tras el ascenso desde Segunda División en 2001, que terminó con victoria blanquirroja con gol de Casquero (1-0).

En la 2001-02, el punta uruguayo fue Pichichi de Segunda con el Atlético de Madrid -cedido por el Valencia-, siendo clave en el ascenso producido un año después al de los sevillistas. Luego fue cedido al Racing. También se enfrentó al Sevilla en La Rosaleda, un año después, el 2 de noviembre de 2003. Ganó el Málaga, ya desvinculado del equipo che, con goles de dos ex sevillistas, Duda y Salva Ballesta (2-0). Ahí termina su bagaje de enfrentamientos con el Sevilla. Antes del Atlético estuvo en el Valencia, en la 2000-01, con el equipo nervionense en Segunda.

Primera aventura como técnico fuera de América

Así afrontará Diego Alonso su aventura en el Sevilla, el primer club europeo que apuesta por él. Sí tiene una trayectoria reconocida en América. Triunfó en México dirigiendo al Pachuca, al que hizo campeón del Clausura 2016 y de la Copa Concacaf en 2017. Fichó por el Monterrey y volvió a ganar la Concacaf 2017.

Eso fue después de sus inicios en Uruguay y Paraguay y antes de su fichaje como técnico del Inter Miami en Estados Unidos, auspiciado por David Beckham cuando debutó el equipo de Florida en la Major Soccer League en 2020. Y en 2021 firmó con la selección de Uruguay, aunque no sobrevivió a la eliminación en la fase de grupos del Mundial de los charrúas.

En Cono Sur alternó sus primeros años entre Uruguay y Paraguay. Se estrenó en el Bella Vista uruguayo en 2010, recién colgadas las botas; y luego firmó por el Guaraní paraguayo, el Peñarol, un grande charrúa, y el Olimpia, otra referencia del fútbol guaraní. Ya en 2014 inició su aventura mexicana con el Pachuca y el Rayados de Monterrey.

El ideario de un entrenador de vocación precoz

"Soy un entrenador que tuve la suerte de jugar al fútbol, porque yo a los 21 años me di cuenta que quería entrenar", dijo en una entrevista en su país. Ya sabía que iba a entrenar y me fui acercando para aprender de la mayoría de entrenadores que he ido teniendo", es decir, tiene una clara vocación de gestor. Y un claro deseo ganador.

"Hay partidos que he jugado con línea de cuatro y hay partidos que he jugado con línea de cinco. Pero hay una impronta que se ve. Me gusta dominar, me gusta imponer condiciones", dijo en otra entrevista. Y su ambición es ganadora. "Jamás preparé un partido pensando que puedo empatar o que puede estar repartido. Jamás, siempre, siempre salgo a ganar, cualquiera que sea el escenario, eso es innegociable", añade sobre su filosofía en otras declaraciones en América recogidas en la radio oficial del Sevilla.

En su ideario tiene la premisa de ir al ataque, de no especular, siempre tirando de versatilidad y de adaptación a las cualidades de los jugadores de que disponga: "Hay que tratar de ser frontal, directo, el convencer más que imponer, hay diferentes maneras de poder llevar a cabo una idea. Para mí la más importante es convencer al futbolista de que sí somos capaces de ganar y de hacerlo bien". "No sólo se defiende hacia atrás, sino hacia delante también: presionando mucho más alto, presionando tras pérdida, cortando contragolpes... Y cuando tengamos que achicar espacios, los achicaremos", argumenta también.