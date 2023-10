Diego Alonso: "El grupo está fortalecido por el juego, ha comprado la idea"

Diego Alonso está muy motivado para el partido de este sábado en Cádiz por la obligación de ganar cada partido y por el hecho de ser el responsable de la trayectoria del Sevilla, más allá de la rivalidad inherente a este tipo de partidos. Que haya un recibimiento hostil en el Nuevo Mirandilla no lo motiva especialmente... "A mí me motiva ser entrenador del Sevilla, el partido es motivante porque soy entrenador del Sevilla", dijo a la conclusión de una rueda de prensa en la que abundó en la necesidad de plasmar ya en resultados lo mostrado hasta ahora.

Que el Sevilla necesita ganar en Cádiz es una obviedad. Para Diego Alonso, el Sevilla debe ganar cada partido sin mirar otras circunstancias. "La importancia de los tres puntos es como siempre. ¿Hay algún partido que no sea importante? Siempre que viene un partido tienes que ganar. ¿Es importante es el partido de Cádiz? Sin duda, hay que ganar. Y luego, el de Copa. Y el otro que viene de Liga, exactamente igual. Hay que ir por los tres puntos, hacer un buen trabajo, planificar bien, mantener la intensidad y la ambición de los partidos anteriores y desplegar nuestra mayor calidad al servicio del juego".

Un equipo fortalecido por el juego

"El grupo está muy fuerte -comenzó diciendo-. Evidentemente los resultados no son los que hubiéramos deseado, más allá de haber rescatado un punto con el Madrid, que entendíamos que nos podríamos haber llevado la victoria. Igualmente nos hemos sentido fortalecidos desde el juego. El equipo está fuerte y convencido de que ése es el camino y convencido de que si mantenemos el nivel de juego y de intensidad está cerca el objetivo que queremos conseguir".

El Cádiz, otro estilo de juego

Se le sugiere que el Cádiz de Sergio González será un equipo más reservón, más cerrado, que Real Madrid o el Arsenal... "Evidentemente las características del Cádiz son distintas a la de Arsenal y de Madrid. Nosotros hemos intentado pelear por el control del partido a los dos equipos. De hecho el día del Madrid lo hemos conseguido, sobre todo en la segunda parte, el día del Arsenal también en la segunda parte, conseguimos tener el control del juego. Intentaremos tener el control sabiendo cuáles son las virtudes del Cádiz. Trataremos de tener una propuesta similar a la que hemos tenido en estos partidos".

Una idea de juego que ha calado

Diego Alonso esgrimió que en sus jugadores ha calado desde el principio su idea de juego. También en la afición, por lo que ha notado. "Los futbolistas han comprado la idea. El público lo ha visto. Creo que no le hemos podido devolver ese apoyo con el triunfo, que es lo que más añora nuestra afición. Pero todo lo que me ha devuelto la gente que me he cruzado o lo que he sentido en el estadio es que la gente se ha sentido identificada con lo que han dado los futbolistas. Y de eso el mérito no es mío, es de los jugadores que se han desempeñado como lo han hecho en estos dos partidos".

También fue preguntado sobre qué mensaje le puede enviar a la afición que se desplace a Cádiz. "Respecto a la afición, todo lo que he vivido hasta el momento ha sido fantástico y ojalá el público vuelva a apoyarnos fuera de casa y que nosotros podamos devolverle ese cariño con un triunfo".

La posición de Lukébakio

Lukébakio ha jugado como titular los dos partidos con Diego Alonso en la derecha y ha mostrado un peor rendimiento que cuando jugó en la izquierda. "Dodi es un futbolista que puede jugar en tres posiciones ofensivas, por la derecha, por la izquierda o inclusive como segundo punta. Antes de llegar a Sevilla la mayoría de partidos los jugó por la derecha. El partido previo al Madrid lo hizo en la derecha marcando un gol y entrando en diagonal. No creo que sea un inconveniente para él jugar en esa posición. Lo que debemos es hacer que el futbolista pueda ir encontrando los espacios que buscamos y que su rendimiento se pueda aprovechar, ya sea jugando por la derecha o por la izquierda".

En-Nesyri y el juego asociativo

También habló del rol de En-Nesyri, al que le ve muchas posibilidades de crecer, sobre todo en el juego asociativo y fuera del área. "En-Nesyri es muy solidario a la hora de defender, y aparte tácticamente es bueno, no solamente es que corra, sino que lo hace de buena manera, encierra bien, presiona bien, es agresivo... En cuanto al juego ofensivo dentro del área es fortísimo. Fuera del área nos puede ayudar más, tiene mejora y hemos estado trabajando con él para que nos pueda ayudar más en los apoyos y en el juego, Es muy buen futbolista y debemos tener la paciencia para que se sienta cada vez más cómodo. Cada futbolista tiene sus características y estamos tranquilos de que pueda hacerlo lo mejor posible, porque tiene margen para que nos pueda ayudar mucho".

La duda es si seguirá ubicando al marroquí como referencia ofensiva, o tirará de alguno de los otros dos delanteros. "Respecto a Rafa Mir, van dos partidos, tuvo minutos en el primer partido; en el segundo el partido tenía otras características y decidimos que entrara Mariano. La decisión fue por las característcas. Mariano tuvo buenos minutos, movilidad, tuvo juego y tuvo balón al palo. Queríamos que En-Nesyri tuviera alguien alrededor que lo ayudara a arrastrar marcas y a jugar antes de él".

La posibilidad de cambiar el once titular

"Lo estoy evaluando todavía", dijo el uruguayo al ser preguntado por si cambiará el once, que repitió en sus dos primeros partidos. "Ya veremos el día de mañana, para mí la evaluación es hasta el último momento, a nivel fisiológico, a nivel personal con charlas con ellos y también por lo que me dicen los profesionales. Tenemos aquí un laboratorio grande que nos permite saber cómo están los futbolistas en cuanto a la recuperación y eso nos ayudará a tomar la mejor decisión".

Nyland, completamente disponible

En ese sentido, y con Nyland habiéndose entrenado con normalidad tras superar la gastroenteritis que le impidió ejercitarse el jueves, no dio pista alguna sobre si cambiará la portería. "Siempre los jugadores son los que se tienen que enterar cuál es el equipo, en la rueda de prensa, difícil.

Se le cuestiona también si jugadores de edad, como Rakitic, no necesitarán un descanso... "No soy de los que mira el DNI para poner un jugador, ni por arriba ni por abajo. Si hay un chico que la rompe, jugará, y si hay un jugador que tiene edad y está bien físicamente y juega bien, también. Para mí eso no limita. Luego está la cuestión táctica. También hay estrategias para dosificar a los futbolistas y que las rotaciones las hagamos nosotros y no las lesiones. Tenemos un laboratorio grande y las decisiones al final las tomaré yo".

Marcao, sólo unas molestias

Marcao ha vuelto a lesionarse, aunque según dijo Alonso sólo se trata de una dolencia menor y espera su concurso en breve. "Tuvo unas molestias en la semana previa al partido y por lo que sé es una lesión pequeña, y esperemos que en corto plazo lo tengamos con nosotros. Ya está trabajando en la cancha, no aún integrado en el plantel, pero esperemos que pronto lo esté".

Gattoni y su falta de minutos

Gattoni apenas jugó un rato con el Valencia y no ha vuelto a aparecer. Diego Alonso lo ha ubicado en otras posiciones en los entrenamientos, como el lateral derecho. Esta fue su explicación: "Federico tiene mucha competencia en su posición, son siete centrales. Y hemos decidido colocarlo en diferentes posiciones para que pueda contar con minutos de trabajo y pueda experimentar alguna otra posición que le pueda facilitar en algún momento tener minutos. En cuanto a la actitud, es irreprochable. es un chico ejemplar, súper profesional y que está abierto para poder escuchar y aprender".

Januzaj, un jugador con el que cuenta

Para terminar con los nombres propios, la situación de Januzaj... "Es un jugador de la plantilla, cuento con él. No ha tenido minutos pero ha ido convocado. En vista del plantel amplio que tenemos va a haber jugadores que se van a quedar fuera. Son 25 jugadores de cancha más dos porteros, y él también tendrá momentos en los que nos va a ayudar".