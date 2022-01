Monchi: "La del Newcastle era una oferta respetable, pero no suficiente"

El director general deportivo del Sevilla, Monchi, ha dado por zanjada la posibilidad de la marcha de Diego Carlos en el mercado de invierno después de la oferta realizada por el Newcastle. Si ya tras la presentación de Martial el de San Fernando dio a entender que la plantilla no tendrá más movimientos en los días que quedan para el cierre del mercado, ahora ha reconocido que la propuesta del club inglés fue estudiada y rechazada por el club.

"La oferta del Newcastle fue una buena oferta, una oferta respetable. Tengo que decir eso. Pero la junta directiva y el consejo de administración pensamos que no era suficiente. Es cierto que tal vez no era el momento adecuado. Es un mercado difícil encontrar un reemplazo para un jugador como Diego Carlos", ha comentado el ex guardameta en un acto organizado por LaLiga para los medios británicos.

El club inglés, controlado desde hace unos meses por un grupo financiero con enlaces con la familia real de Arabia Saudí, ofreció dos ofertas para llevarse al jugador en enero, a quien le propuso 5 años de contrato con un sueldo que triplicaba lo que percibe en el Sevilla. Según se ha publicado, las ofertas fueron de 22 millones de euros la primera y de 35 la segunda, aunque se especuló con una más, que no llegó, que rondara los 55 millones.

"Estuve hablando con Diego y está feliz. Al final se queda en su club, un club que realmente lo quería. Si realmente estuviera enfadado, tal vez habría cambiado de opinión, pero parece feliz. Es un mercado que se lleva a cabo en un periodo de tiempo muy corto. Tal vez si esa oferta llega en verano, las cosas podrían haber cambiado". reconocía Monchi, que tenía que dar su opinión sobre su relación con los clubes ingleses. El de San Fernando fue todo lo diplomático que pudo cuando le preguntaron por comparaciones entre unos clubes y otros y unos propietarios más o menos millonarios. "No tengo ninguna diferencia con negociar con el Chelsea. Siempre digo que las personas que tienen mucho dinero son inteligentes porque tienen ese dinero. Les hablo con respeto", espetó.