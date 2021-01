Diego Carlos, el que más penaltis hizo en 2020, seis

Diego Carlos fue el futbolista de toda la Liga que cometió más penaltis entre todas las competiciones en el año natural de 2020. Así lo reflejó en un apunte estadístico la firma que nutre para los datos a LaLiga, Opta.

"El jugador de LaLiga que más penaltis ha cometido en el año 2020 en todas las competiciones (Diego Carlos, del Sevilla, con seis) ha sido el futbolista que ha hecho el primero en 2021. Repetitivo", rezaba el Twitter oficial de Opta.

Hasta ahora, el central brasileño se ha librado de que sus penaltis tengan consecuencias graves. El que cometió sobre Traoré al principio del Sevilla-Wolverhampton lo rechazó Bono y él mismo despejó el rechace de cabeza, evitando el remate a gol de algún futbolista del equipo inglés. El Sevilla ganó.

También ganó el equipo de Lopetegui después de que Diego Carlos reincidiera con faltas en el área ante el Manchester United, tras medir mal en un despeje (marcó Bruno Fernandes, pero el Sevilla remontó), y el Inter, en otra falta similar pisando el área sobre Lukaku, que el propio delantero belga marcó, aunque el Sevilla volvió a remontar.

Sus tres penaltis en la Europa League quedaron en nada. Sobre todo el de la final, ya que una chilena suya propició el definitivo 3-2, al desviar hacia la portería Lukaku en su intento de despejar el remate del brasileño.

Pero que, como ocurrió en el derbi, su penalti –en este caso más que dudoso y riguroso– no haya tenido una influencia negativa directa en el marcador no es óbice para que Diego Carlos mida sus movimientos en el área. Su corpulencia no puede ir en contra del equipo.

Diego Carlos irrumpió la temporada en la Liga de forma espectacular. Lopetegui depositó en él toda la confianza desde el inicio. Y el brasileño mantuvo su regularidad, incluso fue citado por la selección de Brasil por primera vez al inicio de esta temporada.

Pero, a diferencia de Koundé, cuyo inicio fue más dubitativo y ha ido creciendo hasta convertirse en uno de los mejores centrales de Europa, le falta ir evolucionando sobre sus innatas cualidades y su talento. Y medir mejor en e área es una de sus asignaturas pendientes.