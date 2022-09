Dolberg: “Tengo la sensacíón de que poco a poco me acerco a la titularidad”

Kasper Dolberg, delantero danés del Sevilla, confía en crecer en el equipo de Lopetegui en cuanto a confianza por parte del entrenador y ha aprovechado su viaje a Dinamarca para jugar con la selección para hablar de su futuro y sus aspiraciones. Cedido por el Niza hasta final de temporada, su idea, según el ariete es quedarse en el Sánchez-Pizjuán.

“Sí, claro que espero seguir, cambié de equipo por esa razón”, ha indicado el danés, que sabe que tiene una dura competencia con En-Nesyri y Rafa Mir.

No obstante, siente que su protagonismo en el equipo va a más. “Tengo la sensación de que poco a poco me acerco a la titularidad. Es el momento de ponerme en forma y entender lo que quiere el entrenador de mi. He tenido buenas conversaciones con él y me siento muy involucrado en su idea de fútbol”, explica el delantero, que si bien no ha sido aún titular en el Sevilla, sí que ante el Copenhague disfrutó de bastantes minutos en la segunda parte.

El danés admite también el mal inicio de temporada del Sevilla, pero está seguro de que la dinámica cambiará. "Tras el parón empezaremos a ganar partidos y se estabilizará todo. Obviamente, primero tienes que encontrar tu camino y dominar todo. Las últimas semanas han sido un poco agitadas. Pero estoy seguro de que después de la pausa internacional daremos la vuelta y obtendremos victorias", añade.

El delantero formado en el Ajax ha salido de una lesión en el hombro que lo obligó a pasar por el quirófano, pero confía en entrar ya en los planes de Lopetegui.