Lopetegui: "Les dimos al partido y al rival lo que había que darles"

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, ha analizado el triunfo de su equipo en Ipurua ante un equipo incómodo como el Eibar y, a la vez, se ha vuelto a quejar del poco descanso que tendrán sus jugadores de cara a preparar el choque ante el Almería este martes en los cuartos de final de la Copa del Rey.

"Ha sido un partido muy competido, el equipo ha hecho un gran esfuerzo y le ha dado al partido y al rival lo que había que darles en cada momento: competir cada balón y estar siempre muy conectado al juego para buscar atacar con balón, a veces con posesión y a veces buscando las espaldas del contrario", aseguró el técnico de Asteasu, quien, pese a las protestas al árbitro Sánchez Martínez, no quiso opinar sobre las acciones de los penaltis sobre En-Nesyri: "No he podido verlas, no te puedo dar una opinión muy concreta"

Lopetegui no se deja llevar por las cifras impresionantes que está marcando su equipo: una derrota y dos empates en los últimos 15 partidos. "El único número que nos interesa es el siguiente partido, recuperar los jugadores y otra vez con muy poco tiempo. Jugamos otra final en 63 horas, los jugadores tienen un límite. Vamos a Almería, a un campo difícil y ante un rival que ha eliminado a equipos de Primera. Tendremos que hacer un gran partido porque el premio es grande. Pero mirar para atrás ni para coger impulso".

El ex seleccionador, sobre dejar de nuevo la portería a cero, destacó que su equipo hizo "un gran trabajo defensivo sin dejar de ser ofensivo".

El guipuzcoano sí ha lamentado las lesiones de sus laterales titulares, Jesús Navas y Marcos Acuña, dos puestos además en los que la plantilla no tiene muchas alternativas. "Acuña creemos que tiene una rotura y Jesús, vamos a ver. Él tenía un bloqueo, ya tuvo un amago, pero creemos que va a estar disponible. Tiene que convivir con eso", matizó.

Sobre Bryan Gil y Pozo, jugadores cedidos por el Sevilla en el Eibar, reiteró que "están haciendo una buena temporada los dos y eso es bueno para ellos, para el Eibar y para el Sevilla. Bryan de una manera excepcional, además. Les deseamos suerte".