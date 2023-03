Fenerbahçe - Sevilla | La única religión es pasar

De todo eso debe aislarse un grupo al que no le faltan problemas y que vive en el brocal del pozo. Para más inri, el rival llega descansado, pues no ha jugado el pasado fin de semana y prepara el partido desde no se sabe cuándo con mimo y tesón sabiendo que eliminar al rey de la Europa League le daría prestigio y respeto.

Marcao viaja para hacer grupo y Nianzou y Joan Jordán son duda

Una novedad ayer a la hora de subirse al avión fue la presencia de Marcao, quien viajó con el grupo aunque no para jugar, pues aún no entrena con el equipo. El brasileño, por su pasado en el Galatasaray, consideró Sampaoli que es una pieza importante para que estuviera en la expedición, mientras que también le ayudará a empezar a sentirse futbolista tras varios meses apartado por lesión. Mientras, con respecto al estado de Nianzou y Joan Jordán, el entrenador argentino fue claro. “Los dos están en la convocatoria por la posible evolución para poder ayudar al equipo el tiempo que se necesite. Están con dificultades los dos y hoy no pudieron entrenar. Si el partido fuera hoy, no jugarían”, explicó el preparador casildense, que añadió sobre las bajas atrás: “Hay una estadística, que sólo pudimos contar con un central en cada partido”.