Fernando y Acuña, bajas para el Sevilla - Atlético de este sábado

Julen Lopetegui no podrá contar con Fernando Reges este sábado frente al Atlético de Madrid, ya que no ha entrado en la convocatoria a causa de un proceso febril. El técnico guipuzcoano aclaró en su rueda de prensa que el brasileño había pasado una enfermedad vírica, pero que estaba ya recuperado. Sin embargo, su ausencia en la lista de convocados indica que no es así de momento y el Sevilla tendrá una baja importante en un duelo decisivo.

“Ha sido en este parón que tenía un tema vírico que ya está superado, pero no antes. Tenía unos problemillas y una serie de pruebas se ha visto que tenía un problema vírico. Ya está bien para crecer y ayudarnos”, dijo el preparador vasco sobre Fernando.

Otro que tampoco estará ante los de Diego Simeone es Marcos Acuña, quien ya ayer dejó más o menos patente que no estría disponible a causa de una lesión de lleva tiempo arrastrando. El propio Lopetegui advertía que esperaría su evolución para ve si podía entra en la lista definitiva, cosa que no ha hecho. Es novedad el argentino Lamela tras cumplir sanción ante el Villarreal, mientras siguen de baja Marcao y Tecatito Corona. Joan Jordán e Isco, que fueron duda durante la semana, sí han entrado.

Los 23 citados son Bono, Dmitrovic, Alberto Flores, Jesús Navas, Montiel, José Ángel, Rekik, Nianzou, Kike Salas, Alex Telles, Gudelj, Delaney, Joan Jordán, Rakitic, Isco, Óliver Torres, Lamela, Papu Gómez, Suso, En-Nesyri, Januzaj, Rafa Mir y Dolberg.