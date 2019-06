Fernando Cáceres, entrenador del Sevilla alevín A, bronce en LaLiga Promises, reaccionó defendiendo a Ibra, máximo goleador del torneo con 7 tantos, los mismos que el azulgrana Yamal. Preguntado por el futbolista en una entrevista en SFC Radio, empezó a presentarlo a la afición, pero inmediatamente terció hacia las injusticias de las que ha sido testigo con él. "Ibrahima Sow llegó procedente de la cantera del Málaga... Se ha sido muy injusto en las redes sociales con él. Tiene un físico importante como vemos en muchos morenos (negros) que pasan por LaLiga Promises. Pero son todos niños. Tiene 12 años y es una gran persona".

Según el entrenador del equipo canterano, el acoso que ha sufrido Ibra no ha sido sólo en las redes sociales, sino que también ha escuchado comentarios, críticas y dardos en persona, lo cual lamenta incluso más. "Ha habido muchas anécdotas con él cuando paseábamos que a mí me han entristecido. Ibra no es sólo físico, tiene mucho talento, juega muy bien con las dos piernas. Si Dios quiere lo vamos a disfrutar en nuestra cantera. Quiero darle un aplauso porque él tampoco se sentía cómodo jugando con alevines con su físico", dijo el técnico canterano.