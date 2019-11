Monchi ha vuelto a repasar la planificación del Sevilla en otra entrevista, esta vez concedida a La Jugada, de Canal Sur Radio, en la que ha desvelado un aspecto interesante referente a Fernando, piedra angular del equipo de Julen Lopetegui. El director general deportivo del Sevilla ha reconocido que "el nombre de Fernando lo puso encima de la mesa Julen".

La importancia de Fernando en el Sevilla no pasa desapercibida y por él fue preguntado Monchi, a quien se le aplaudió su fichaje. "No es un mérito grande del director deportivo. Me gustaría compartir ese mérito con Julen. El primero que pone su nombre sobre la mesa es Julen. Me trae a la memoria ese nombre y lo analizamos con mi equipo. Fernando tiene un bagaje muy importante en otros clubes", dijo en referencia al Oporto, el Manchester City y el Galatasaray.

Precisamente el City fichó a Fernando en julio de 2014, coincidiendo con la llegada de Lopetegui al club portugués, del que a buen seguro habría recabado informes y análisis sobre la trayectoria y la importancia del medio centro brasileño en el equipo blanquiazul.

Monchi trató otros temas, como la planificación, lo invertido y el poco margen de maniobra en enero. Para que hubiera entrada debería haber salidas, claro. Al margen de que hay unas cuentas que cuadrar... "Nos hemos gastado 140 millones de euros, que a nadie se le olvide. Hay un patrón que cumplir, responder ante un consejo, una Junta de Accionistas…", dijo el gestor isleño.

Sin embargo, no descartó cambios en enero, dentro de unos márgenes muy ajustados. "Cualquier plantilla es mejorable, pero hay que conjugar una serie de situaciones que tienen que ser pensadas y maduradas. Lo fácil es decir que voy a firmar a un portero, un lateral, un medio centro y un delantero. El Sevilla siempre ha sido objetivo en el cumplimiento de esos parámetros, pero eso no significa que no nos vayamos a mover. Vamos a evaluar con tranquilidad la situación con el míster de la mano para tomar decisiones".

También habló Monchi del plan estratégico del Sevilla a cinco años y de la ambición. La palabra Liga salió a colación, con matices. "La ambición debe tener un límite para no generar frustración. Nunca le hemos vuelto la cara a ser ambiciosos. Ganar la Liga son palabras mayores, pero metas importantes hay que ponerse. No es fácil. El club está dando vueltas a un plan estratégico a cinco años y tenemos que ser lo más ambiciosos posibles, ponerle la zanahoria al caballo para que el caballo tire".