Las tentativas de Sarabia y el PSG y de Arana y el Corinthians

El mercado de invierno se cerró sin novedades de última hora en la primera plantilla sevillista. Era voluntad nervionense dar salida a Arana y el Corinthians mantiene abiertas las negociaciones para que el lateral izquierdo retorne a su país, pero por ahora las condiciones de pago que plantea el club sudamericano no convencen al club de Nervión. Según revela Estadio Deportivo, el Timao ha planteado abonar los 8 millones en cuatro plazos de dos, y empezar a hacerlo, además, a partir de 2020, lo que el Sevilla no ha aceptado.Con todo, la operación, que reportaría al club sevillista en torno a los 8 millones, podría cerrarse en cualquier momento, ya que la ventana del mercado para incorporar a jugadores al fútbol brasileño no se cierra hasta el próximo abril.

Pablo Sarabia, que no termina de cerrar el acuerdo con el Sevilla para renovar su contrato a causa de las comisiones, hubiera protagonizado una inopinada bomba en este mercado invernal si el Paris Saint-Germain, que lo tenía en una lista de posibles refuerzos, hubiera dado el paso para abonar la cláusula de rescisión, asequible y más para el gigante galo, de 22 millones de euros.

Fuentes consultadas por este diario confirmaron el interés inicial del PSG, pues a su entrenador, el alemán Thomas Tuchel, le gusta mucho el juego del madrileño. No obstante, las preferencias del opulento club parisino giraron hacia Luciano Acosta, un centrocampista ofensivo, argentino, de 24 años y sólo 1,60 metros de estatura que milita en el DC United de la MLS, la liga estadounidense.

A las cero horas de hoy viernes concluyó el plazo para reforzar las plantillas en el fútbol español y el Sevilla fue uno de los clubes más activos en este mercado, al incorporar a Munir, mediapunta del Barcelona, a Maximilian Wöber, defensa del Ajax, y a Marko Rog, centrocampista del Nápoles que recaló en el club esta misma semana y que aún no ha debutado, aunque ya viajó a Barcelona para la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey.

Los tres fichajes obedecen al plan de la secretaría técnica de rejuvenecer la plantilla: Wöber tiene 20 años, Rog 23 y Munir 23. Para la próxima campaña ya está atado también el delantero israelí Munas Dabbur, del Red Bull Salzburgo (26 años). En esta apertura de la ventana han salido Muriel y Borja Lasso.