Fernando, el más cuerdo en el partido más loco

El partido del Sevilla en Vigo fue, sin duda, el más loco de la temporada, ya que los hombres de Julen Lopetegui no se parecieron en nada a la escuadra siempre rocasa y eficaz. Pero, en cambio, sí tuvieron más llegada hasta el gol y ahí decidió la calidad en la definición de Rakitic y del Papu Gómez, siempre con el brasileño Fernando como la pieza clave en el aspecto del equilibrio.

Fernando | La pieza maestra al retrasarse tras el descanso

Una vez más, el brasileño fue la pieza maestra para que el Sevilla fuera mucho mejor después del intermedio. Lopetegui le asignó un rol fijo de tercer central y ni siquiera cuando entró Gudelj lo varió para que los suyos, al menos, no volvieran a encajar más goles por las llegadas de Iago Aspas. Fernando sabe interpretar a la perfección las exigencias de su entrenador y no se complicó en la ayuda para la salida del balón, lo que originó contras bien llevadas. Y encima marcó un gol.

Rakitic | Tiene ya un motor diésel, pero sabe aparecer

El suizo está lejos de ser aquel futbolista capaz de ser el líder que más trabajo aportaba en toda la plantilla, su físico no se lo permite y encima el motor ha cambiado a diésel. Eso sí, no lo enfocarán ni una sola vez en la que no esté empapado en sudor por correr y correr sin ahorrarse ningún esfuerzo. Y encima sigue con la intuición para saber aparecer y ejecutar con precisión.

Papu Gómez | Para que diera esos triunfos lo trajeron en enero

Todavía está muy lejos de ser esa figura trascendental dentro del equipo para la que fue contratado tanto por Monchi como por Lopetegui, pero el argentino es capaz de ser decisivo y eso lo demostró en la cita viguesa. Fue con fe a un balón dividido para aprovecharse del error de Aidoo y encima, a partir de ahí, tuvo toda la clase del mundo para no ponerse nervioso y anotar un gol que puede ser decisivo.

Joan Jordán | Se le notó que estaba con demasiada presión

Es un futbolista temperamental y muchas veces le pesan las circunstancias. Quien piense que los jugadores no sienten presión ante la posibilidad que se le presenta al Sevilla para luchar, ojo luchar no ganar, por la Liga en las ocho jornadas que restan para el final es despojar a los profesionales de la categoría de personas. Y Joan Jordán acusó esos nervios en exceso.