García Pimienta: "Si han firmado a un entrenador como yo, saben el tipo de jugador que me gusta"

En una extensísima rueda de prensa que se ha prolongado en un total de una hora y media, Xavier Garcia Pimienta ha expresado su idea en su presentación como nuevo entrenador del Sevilla. Acompañado por el presidente y el vicepresidente, el técnico catalán ha insistido una y otra vez en que el estilo de juego que implantará en su nueva aventura dependerá de la plantilla que tenga entre sus manos.

En este sentido, asegura que no tiene miedo a nada pese a que las noticias no son muy favorables en consonancia con la economía de guerra que el club debe afrontar su llegada al mercado de futbolistas. A García Pimienta se le recordó ciertas palabras de Quique Sánchez Flores, su antecesor, sobre un "escenario catastrófico", pero el nuevo entrenador del Sevilla asegura que lo que le han trasladado desde el club es ilusión.

"No me preocupa. El club me ha explicado el proyecto y lo hago mío. Sé lo que va a suceder y va a haber un equipazo. Sé donde vengo y sé la situación. No tengo ningún miedo, me considero preparado. El presupuesto sé el que es", decía una y otra vez García Pimienta

El estilo era una de las primeras cosas que le preguntaron y Garcia Pimienta lo sabia. “Vengo aquí a intentar ganar. Cuando conozcamos la plantilla, cuando sepamos qué hay, con esos jugadores intentaremos jugar de la mejor manera para que la afición del Sevilla salga orgullosa y se sienta identificado con lo que transmiten los jugadores. Sabéis cuál es el estilo que me gusta. Vengo a un club grande en el que lo más importante es ganar, el cómo ya lo veremos”, insistía.

Rompiendo con el pasado

El nuevo inquilino del banquillo sevllista no se preocupa si éste ha estado más o menos caliente en ls últimos dos años (es el sexto entrenador en este periodo). “Desconozco lo que ha pasado de aquí para atrás. Yo vengo con una ilusión enorme, es una oportunidad que el club me ha dado. No quiero saber nada del pasado, yo sólo hablo del presente y del futuro. Va a haber una plantilla importante y el club está trabajando en ello”.

Después se refería a los fichajes, qué porcentaje serán suyos y qué del club. "Todos tenemos que ir de la mano. He hablado con Víctor y sé el tipo de jugadores que le gustan. Y si han firmado a un entrenador como yo ya saben también el tipo de jugador que me gusta. Yo lo que quiero es ganar. Y desde esa posición adecuarme a los jugadores que tengo", decía. Eso sí, aclaraba: "He entrenado al Barcelona y a Las Palmas con un tipo de jugador".

Mensaje a la afición. "El mensaje es que nosotros somos los que le tenemos que dar a la afición. La afición quiere al Sevilla. Tenemos que hacer que se sienta orgullosa del ADN que desprende el equipo".

Poca experiencia en Primera

Salió a relucir que quizá el sevillismo echaba en falta un entrenador con más experiencia en el fútbol y en Primera. “Tengo claro que el que tiene que dar soy yo. Yo y el equipo. Venimos a trabajar. La gente puede pensar lo que quiera. Estoy siguiendo una progresión en mi carrera, no tengo prisas. Llevo muchos años entrenando y hacerlo bien en el Barcelona me dio la oportunidad de llegar a Las Palmas y hacerlo bien en Las Palmas me da la ocasión de venir al Sevilla".

Decidirse por el Sevilla. “Hicimos una temporada muy buena la pasada en Las Palmas. Tuve claro que quería venir aquí, porque me transmitieron confianza de que yo podía ser el hombre ideal. Hay un reto bonito. Cuando he venido a jugar aquí los equipos lo pasan muy mal y eso es lo que tenemos que recuperar”

La Cantera. “Tuve la suerte de conocer ayer en persona a Jesús (Galván). Ya hay hilo directo con el fiial. Todo jugador que pueda jugar en el primer equipo tiene que estar preparado y eso va a ser tarea de Jesús. Necesito ese feedback por si yo no lo veo en el día a día. El jugador que esté preparado va a jugar dará el salto”.

También se refirió a nombres concretos ante las preguntas de la prensa. "No voy a descubrir a Sergio Ramos. El club y el jugador tienen que ponerse de acuerdo. Si está aquí estaremos muy contentos", dijo sobre el camero. Con Jesús Navas igual: "Es un orgullo que esté, transmite sevillismo, tiene una carrera envidiable, es importante para transmitir en el vestuario. Lo tendremos hasta diciembre y si lo podemos convencer para que siga, mejor".

Eso sí, noquiso hablar de otros jugadores que conoce bien de su etapa en el Barcelona como Ansu Fati y Peque. "Son muy buenos jugadores, pero pertenecen a otros equipos".