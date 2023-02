Polémico vídeo de la Generalitat que une Cataluña al Barcelona y respuesta del Espanyol

En vísperas del Barcelona-Sevilla que se juega este domingo 5 de enero a las 21:00, que cierra la jornada dominical, en Cataluña se ha producido una polémica que relaciona fútbol y política.

La Generalitat ha sacado un vídeo promocional en el que vincula el "sentimiento catalán" a los colores del FC Barcelona, de forma exclusiva, con el leitmotiv de dos colores. Y la reacción no se ha hecho esperar por el archirrival en la Ciudad Condal del club azulgrana.

Literalmente, la cuenta oficial de Twitter de la Generalitat presenta con este mensaje el vídeo promocional: "Los colores de la marca turística Catalunya y del FC Barcelona, hilo conductor de una nueva campaña de promoción del territorio. Bajo el lema Feel the colours (siente los colores) se pretende explicar el vínculo emocional entre el club y el destino catalán".

💙❤️ Els colors de la marca turística 'Catalunya' i del @FCBarcelona_cat, fil conductor d’una nova campanya de promoció del territori.Sota el lema “Feel the colours” es pretén explicar el vincle emocional entre el club i la destinació catalana. https://t.co/9WJkC0l8Bv https://t.co/XoJROFymUQ — gencat (@gencat) January 30, 2023

El RCD Espanyol ha sacado otro vídeo promocional, también en inglés para lanzarlo internacionalmente, en el que realiza una trayectoria histórica usando a su vez el lema de Más que dos colores y recordando la existencia no sólo del club periquito, sino de otros equipos históricos catalanes, de fútbol u otras disciplinas deportivas, como el Joventut de Badalona, el Bàsquet Manresa, la Santboiana o el Sabadell.

Hola, @gencat! 👋 Ens ha inspirat aquesta "nova campanya" 😜. Estem segurs que no ens heu avisat perquè sabíeu que aquests dies estàvem enfeinats. Hem fet algunes millores que segur que us agradaran. 😁#FeeltheColours, 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐭𝐰𝐨 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐮𝐫𝐬 🙌 | #RCDE https://t.co/YuNPWY3QvR pic.twitter.com/v3k5anFuOe — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) February 2, 2023

"Hola, Generalitat de Catalunya. Nos ha inspirado esta nueva campaña. Estamos seguros de que no nos ha avisado porque sabía que estos días estábamos atareados. Hemos hecho algunas mejoras que seguro le gustarán. Feel the colours, more than two colours", dice el texto del mensaje del Espanyol en su cuenta oficial de Twitter.