Sampaoli: "Estamos con un sentimiento de impotencia"

Jorge Sampaoli ha hecho un sucinto análisis del pésimo partido del Sevilla en Getafe, donde ha caído víctima de sus propios errores, sobre todo en la contumaz obstinación en sacar el balón desde atrás, y de su indefinición, ya que careció de un plan de juego claro, tal y como denunció Bono.

"Estamos incómodos, molestos. Más allá de la cercanía de un viaje largo a Turquía teníamos la necesidad de ganar acá y no se encontró el resultado. Estamos todos con el mismo sentimiento de impotencia que nos impidió ganar hoy. En la globalidad del partido el equipo no encontró canales de juego, se jugó como quería el Getafe y ahí el Getafe encontró la diferencia".

Sin delantero centro puro

A Sampaoli le preguntaron en Getafe por qué salió sin un delantero centro, ya que dejó en el banquillo a En-Nesyri, que salió en la segunda parte, y Rafa Mir, que no jugó. "Jugamos con Lucas Ocampos de centro delantero, y que jugáramos con dos extremos, Navas y Bryan Gil, la tónica del partido no tuvo que ver con la inclusión de un jugador absoluto arriba, porque en la segunda parte fue así y tampoco tuvimos demasiadas inquietudes sobre al rival. Para mí el la ineficacia del partido estuvo en el no juego y en no poder tener tranquilidad para tener más tiempo el balón en el campo rival, que eso no se dio nunca. Se dio un partido dividido, de ida y vuelta y ahí el rival es más fuerte en eso".

Metido en la pelea del descenso

También le preguntaron si veía ya claramente que el Sevilla estará jugando por evitar el descenso hasta la última jornada, tras perder el goal average particular con el Getafe. "Veo que seguimos con la tónica de no jugar como visitante. Y si seguimos así nos va a costar mucho. Estamos en esa realidad y tenemos que salir de eso".

Asimismo, abundó en el problema endémico del Sevilla como visitante: "En casa cuando tiene el control es un equipo peligroso. Fuera de casa veo un equipo aculado, que pierde rápido el balón, con mucha facilidad, no hay conexiones en el juego. Entonces va a distintos tipos de duelo y ahí los rivales nos marcan diferencias".

Para concluir, rechazó que esté pensando en una posible destitución, ahora que llega un largo parón hasta el también crucial Cádiz-Sevilla. "Yo estoy preocupado por cómo juega el equipo, lo demás son preocupaciones de los demás. En realidad yo no puedo hacer nada sobre eso".