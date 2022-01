Gnagnon firma en el Saint Etienne

Joris Gnagnon, jugador que dejó de pertenecer a la plantilla sevillista aunque esta en litigio con el club por lo que considera un despido improcedente, ha encontrado acomodo en el Saint Etienne, club que trata de eludir el descenso en la liga francesa. El defensa constamarfileño ha sido presentado como nuevo jugador del club galo después de estar varias semanas entrenando con la plantilla.

El jugador, una apuesta de Joaquín Caparrós en su etapa al frente de la dirección de fútbol, vivió una aventura en el Sevilla que fue un auténtico fracaso tras llegar procedente del Rennes a cambio de unos 13,5 millones de euros y brillar en la selección francesa sub 21. Tras jugar la primera temporada con Pablo Machín al frente del equipo, aunque no mucho a causa de las lesiones, la llegada de Monchi y Lopetegui firmó el final de su periplo en el club. Una entrada muy dura y a destiempo ante el Liverpool en pretemporada sirvió para que el técnico dejara de confiar en él. Cedido de vuelta al Rennes, regresó a Nervión el pasado verano, pero no encontró un nuevo destino y se quedó entrenando, como Amadou, pero sin ficha.

El club, no obstante, rescindió su contrato por despido alegando falta de profesionalidad del futbolista, incapaz de mantener la forma física adecuada para un jugador de élite. Gnagnon no se presentó en el acto de conciliación en el CMAC tras la denuncia por parte de sus abogados.