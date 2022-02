El gol de Martial, elegido mejor de la jornada de la Europa League

El debut goleador de Anthony Martial con el Sevilla no ha pasado desapercibido, todo lo contrario. El gol del delantero francés ha sido elegido el mejor de la jornada de la Europa League por la propia UEFA.

Martial anotó el 3-1 definitivo en la ida del play off de la Europa League ante el Dinamo de Zagreb. Sin duda, en el criterio para la elección ha primado el hecho de que la factura del tanto fuera colectiva, desde un robo en campo propio a Petkovic -continuó la jugada después de que Orsic estuviera tendido en el suelo por una entrada de Ocampos-, un gran avance de Ocampos, que se apoya en Acuña, quien de primera busca en el lado contrario a Papu y este controla y asiste rápidamente a Martial, que, de primera, dispara con el interior de la bota derecha buscando el contrapié del meta croata.

En el vídeo del tuit en el que la cuenta de la UEFA Europa League se ve cómo el de Martial es elegido por delante de otros bellos goles de gran factura, como el de la acción individual de William José en el Zenti-Betis.

Martial and Sevilla's stunning team move wins Goal of the Week! 👏@Heineken | #UELGOTW | #UEL pic.twitter.com/N5WFUUFVZr