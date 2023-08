Guardiola: "Tengo la sensación de que el Sevilla puede ser muy peligroso"

El español Pep Guardiola, técnico del Manchester City, alabó la resiliencia y el carácter del Sevilla, su rival este miércoles en la Supercopa de Europa, y dijo que es un equipo que "cuando juega bien, gana".

"Para estar en este partido tienes que haber ganado la Champions o la Europa League, lo que no es fácil. Quizás para el Sevilla es más sencillo, porque han ganado la Europa League muchas veces", explicó Guardiola en rueda de prensa.

"Son un equipo que cuando juegan bien, ganan. Tienen carácter, resiliencia. Tengo la sensación de que es un equipo que puede ser muy peligroso contra nosotros. A mí me hace muy feliz jugar este partido, porque eso quiere decir que ganamos la Champions. Ahora hay que aprovechar esta oportunidad, porque nunca sabes cuándo volverás a tenerla", manifestó.

El entrenador español no quiso hablar en la conferencia de prensa previa al encuentro que se jugará en Atenas de favoritos para el partido e insistió en sus quejas por lo apretado del calendario y el escaso descanso de los jugadores. "Sólo hemos jugado un partido, no se puede hablar de favoritos. Quizás el Sevilla tiene una gran oportunidad, pero los jugadores no han descansan ni mental ni físicamente lo suficiente estos días. El calendario te obliga a jugar partidos importantes contra rivales duros sin descanso", añadió.