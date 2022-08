Gudelj hace de central con Papu Gómez en la alineación del Sevilla Una noche para recordar a Antonio Puerta

La primera alineación de Lopetegui en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán estará integrada por Bono; Jesús Navas, Gudelj, Rekik, Acuña; Joan Jordán, Delaney, Papu Gómez; Lamela, En-Nesyri y Tecatito Corona. Ésos han sido los once hombres elegidos para afrontar el partido frente al Cádiz.

Lopetegui, como no podía ser de otra forma, ha apostado por un once muy reconocible en el que no figura ninguno de los dos fichajes que han llegado hasta el momento al Sevilla. Lógico que Marcao no estuviera al anunciar el técnico que llegó lesionado y sigue lesionado, tampoco figura en el mismo Alex Telles, que deberá esperar en el banquillo para tener sus primeros minutos como sevillista.

En el banquillo de los suplentes aguardarán Dmitrovic, Montiel, Alex Telles, Ocampos, Rakitic, Munir, Fernando, Óliver Torres, Nacho Quintana, Kike Salas, José Ángel, Alberto Flores, Pedro Ortiz e Iván Romero.

El Cádiz, mientras, jugará con Ledesma; Momo, Luis Hernández, Chust, Arzamendia; Eyong, Calderón; Awer Mabi, Pombo, Perea; y Álvaro Giménez.

El partido será arbitrado por el malagueño Mario Melero.