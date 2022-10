Gudelj aclara que el vestuario "siempre va a apoyar al míster"

Nemanja Gudelj ha comparecido junto a Julen Lopetegui en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Borussia Dortmund y el serbio ha destacado que el apoyo al guipuzcoano es máximo en la situación en la que encuentra.

El jugador asegura que al vestuario no llega el ruido que hay fuera, pero no elude preguntas acerca de la unión del grupo. Es una pregunta rara, pero el míster me ha traído aquí y no sólo yo, todo el vestuario ha ganado muchísimas cosas y vamos a apoyar al míster y el míster a nosotros. Hemos ganado cosas porque somos un grupo muy unido, como una familia y por eso hemos ganado lo que hemos ganado y vamos a seguir haciéndolo", ha afirmado el futbolista.

"Fuera del fútbol no escuchamos, no leemos nada. Estamos enfocados en los partidos. No es la primera vez que estamos así. Ya hemos estado en periodos difíciles y siempre hemos salido más fuertes. Estoy seguro que ahora vamos a salir igual", afirmó sobre la situación complicada del equipo.

Sobre el futuro del entrenador. "A mí personalmente no me llega nada. Jugamos cada tres días, analizamos el anterior y siguiente partido. Es así. Partido a partido cada dos o tres días. Estar pensando en otras cosas es innecesario".