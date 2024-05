Más de 1.600 solicitudes para dos viviendas de promoción pública en Sevilla

Las dificultades para comprar una vivienda por los altos precios del mercado inmobiliario ha provocado un aluvión de solicitudes para acceder a dos viviendas de una promoción pública del Ayuntamiento de Sevilla, que ha recibido 1.634 solicitudes válidas en el plazo de tres días.

La Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla abrió desde el 30 de abril hasta el viernes 3 de mayo a las 14:30 horas la convocatoria extraordinaria para adjudicar viviendas disponibles en régimen de venta situadas en la promoción Cisneo Alto (Campos de Soria, Macarena) y el sorteo ante notario será el martes 14 de mayo, según ha publicado en su web.

La primera está situada en una primera planta; cuenta con cuatro dormitorios; 91,46 metros cuadrados de superficie útil, plaza de garaje y trastero y el precio total con IVA es de 187.919, y la segunda cuenta con las mismas características que la primera pero está en una cuarta planta y su precio es algo superior, 188.561 euros.

Para aspirar a la adjudicación los solicitantes deben estar inscritos en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, además de tener que cumplir los requisitos de acceso establecidos.

Los solicitantes que hayan presentado solicitud en tiempo y forma y no aparezcan en las listas provisionales de admitidos y los que detecten algún error en sus datos pueden hacer uso del formulario de alegaciones disponible hasta este miércoles a las 14:30 horas y no se admitirá ninguna alegación que no se corresponda con una solicitud presentada en tiempo y forma, según ha informado Emvisesa.

Precios en niveles máximos

Según los últimos datos de la tasadora Tinsa, el precio de la vivienda, tanto nueva como usada, se encareció en Andalucía un 4,1% en el primer trimestre de este año con respecto al año anterior, ocho décimas por encima de la media de España, del 3,3%.

Por provincias andaluzas, Málaga encabeza las subidas interanuales con un 11,1 % , seguida de Almería, con un 8%; de Huelva, con el 7,1%; de Cádiz, del 5,7%; de Córdoba, del 4,5%; de Sevilla, del 4,2%; de Granada, del 3,1%, y de Jaén, del 2,1%.

Estos altos niveles de precios ha situado en las cotas más altas de la última década el esfuerzo salarial que un ciudadano debe realizar para comprar una vivienda, según la plataforma inmobiliaria Fotocasa, que calcula que los andaluces tienen que dedicar íntegramente el sueldo bruto de setenta meses, es decir, 5,9 años, al pago de la hipoteca de una vivienda comprada en 2023.