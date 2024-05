Esto es lo que le pasa a tu piel cuando usas un cosmético sometido a altas temperaturas

Cremas hidratantes, maquillajes, sérums, contorno de ojos. Tenemos nuestro neceser cada vez más lleno de productos cosméticos con principios activos diferentes. Los abrimos y se quedan cantidad de meses a medio usar, bien porque los olvidamos, o bien porque hemos encontrado otro que nos guste más.

Pero debes saber que si pasas la barrera del consumo de productos cosméticos en mal estado o más allá de la fecha de caducidad, tu piel lo va a notar porque aunque no lo veas, el producto es una "casa" para los gérmenes y bacterias, por lo que vas a estar más expuesto a erupciones cutáneas, infecciones, irritaciones, eccemas, alergias e, incluso, ardor al utilizarlo.

El tiempo pasa, el producto ya ha caducado y no tenemos la certeza de si podremos utilizarlo. En este caso, Mariona Vila, product manager de la división de maquillaje de Sensilis declara en el periódico El País que "cuando un cosmético no incluye la fecha, es porque su caducidad es superior a 30 meses. Cuando se pasa esta frontera de tiempo, la Unión Europea no exige especificar la fecha porque, es tanto tiempo, que sería difícil concretarla, además de que se sobreentiende que el producto se habrá consumido antes de ese límite, puesto que un cosmético suele durar una media de tres a seis meses con un uso continuado medio".

Cómo saber si es seguro utilizar los cosméticos

Para saber si un cosmético es seguro no debe contener, ni agua, ni aceites. De esta manera, te aseguras de que la vida va a ser más larga y, por tanto, habrá menos probabilidades de sobrecrecimiento bacteriano.

Además, los accesorios que utilizas para maquillarte como brochas y esponjas deben tener el menor contacto posible con la humedad. Por eso, debes huir de guardarlos en el baño. Esto se agrava con el aumento de temperaturas. Así que los próximos días en los que se prevén subidas del termómetro, cuida tu maquillaje. De esta forma, evitarás que los principios activos pierdan fuerza.

Aunque se supone que están preparados para soportar la temperatura ambiente, es recomendable conservarlo siempre en un lugar fresco y seco. Para saber si un cosmético ha pasado el límite de temperatura, por ejemplo, en el caso de las bases de maquillaje líquidas, observa si sale agua porque es un indicativo de que el producto se ha cortado, al igual que se corta la leche. Y, por tanto, por motivos de salud, debes desecharlo.

Claves para usar los cosméticos de forma segura

Por su parte, Raquel González, directora técnica de Perricone MD en España da su versión en la revista Telva en la que asegura que los cosméticos "están diseñados para soportar hasta 50 grados y en España fácilmente podemos alcanzar esas temperaturas, así que ¡ojo! a la hora de dejar las cremas y productos de belleza en el coche, estanterías con focos o en el baño donde hacemos saunas de vapor durante la ducha porque la temperatura ideal a la que debería de estar un cosmético es de 5 a 23 grados en líneas generales".

Para una mayor garantía, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ofrece un decálogo de cómo usar los cosméticos de forma segura:

Cuando usamos un cosmético la obligación es de las dos partes. Por un lado, la del consumidor de usarlos de manera segura y por otro, está la cadena distribuidora la cual debe acogerse, según la AEMPS, a la legislación vigente en materia de productos cosméticos que tiene por objeto garantizar la seguridad para la salud humana y "es de obligado cumplimiento para las empresas que los comercializan".

Esta legislación se encuentra armonizada en la Unión Europea, mediante el Reglamento (CE) Nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos cosméticos (en adelante, el Reglamento 1223/2009).