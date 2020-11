Iago Aspas vuelve a Nervión como máximo goleador histórico del Celta

Iago Aspas volverá al Ramón Sánchez-Pizjuán este sábado investido como máximo goleador histórico del Celta de Vigo. El ex delantero del Sevilla, en el que militó en la temporada 2014-15, anotó ante la Real Sociedad el tanto del honor, en el doloroso 1-4 que encajó el Celta en Balaídos y que fue la antesala de la destitución de Óscar García. Pero ese gol tiene mucho significado para el canterano celtiña.

El tanto del futbolista de Moaña fue el centésimo quinto que marcó con la camiseta celeste del Celta en Primera División. Y de esa forma superó a otro legendario delantero del Celta, un pontevedrés como Iago Aspas, Manuel Hermida Losada, Hermidita, que falleció en 2005 y que se convirtió entre 1944 y 1955 en el máximo goleador en la Liga del club olívico.

Hermidita (Gondamar, Pontevedra, 27-11-1924; Vigo, 17-09-2005) fue el antecesor lejano de Iago Aspas (Moaña, Pontevedra, 01-08-1987). Y ya goza en su tierra, en su club de toda la vida, del pleno reconocimiento de sus seguidores y compañeros, que le brindaron un tributo esta semana antes del entrenamiento en A Madroa. El presidente Carlos Mouriño le regaló una camiseta con el dorsal 105 en recuerdo por ese registro.

El ex sevillista no tuvo un paso muy afortunado por Nervión, donde se encontró con la fortísima competencia de Bacca y Gameiro y el férreo sistema táctico de Unai Emery como muros infranqueables. Además, tuvo agrias discusiones con el técnico de Fuenterrabía, al que le reclamó más de una vez que no lo sacara al campo ni siquiera como suplente cuando tuvo opción para ello. Y ahora vuelve a Sevilla en plena madurez a sus 33 años, y haciéndose al nuevo sistema que quiere implantar Eduardo Coudet, sustituto de Óscar García.

En el Sevilla jugó en aquella temporada 25 partidos, en los que marcó 10 goles, si bien 7 fueron en cinco partidos de la Copa del Rey. En la Liga anotó 2 en 16 escasas comparecencias. También dio 3 asistencias en esas veinticinco veces que defendió la camiseta sevillista.