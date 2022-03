Imanol Alguacil: "¿Desgaste del Sevilla? Están habituados desde hace años"

Imanol Alguacil, el entrenador de la Real Sociedad, próximo rival del Sevilla en la Liga, no cree que los de Lopetegui noten el esfuerzo por haber jugado el jueves. “Están habituados a esto desde hace años. Hubo gente muy buena que no jugó ayer y que estará fresca el domingo sin ninguna duda”, aclaró el técnico, consciente de la impotancia del choque: “Si somos capaces de ganar nos ponemos a seis puntos del Sevilla y vamos con esa ambición sabiendo que es un equipo muy complicado”, dijo el técnico realista, que lamentó la lesión de Oyarzabal. “Volverá hecho un toro, como una fiera. No es el primero que se rompe el cruzado”.

El técnico de la Real reconoció que el vestuario está "dolido" con la ausencia del capitán pero que el delantero internacional "no está y ahora hay otros".

"Ha pasado el luto que duró desde que le hicieron la prueba hasta conocer el resultado. No es la primera vez que alguien se rompe el cruzado y no será la última", señaló el técnico guipuzcoano en una comparecencia previa al partido ante el Sevilla en la que la grave dolencia que tendrá apartado en 2022 a Oyarzabal gravitó a lo largo de su comparecencia.

Alguacil, que recordó que también esta temporada han sufrido lesiones similares Carlos Fernández o Ander Barrenetxea, aseguró que "la lesión de unos supondrá una oportunidad para otros", aunque no adelantó cómo piensa suplir la baja de Oyarzabal.

Tras conocer la lesión, Alguacil dio ayer a Oyarzabal un "abrazo enorme, sentido, de corazón", al tiempo que le habló "de futuro en clave positiva, porque es lo que hay".

"Es parte del fútbol, ellos lo saben, El propio Mikel lo sabe, sabéis la madurez que tiene, la sensatez que tiene, y va a salir fortalecido", añadió.

Desveló que la enfermería txuri urdin, en la que ahora ingresa el mejor futbolista y referente del equipo, se va liberando por otro lado de pacientes, ya que cuenta con David Silva para este domingo en Sevilla y también con un Mikel Merino que hoy no se ejercitó en grupo al trabajó en solitario, recursos que minimizan los daños por la lesión del delantero eibarrés.

"Mikel (Merino), si tiene que jugar en silla de ruedas, juega", bromeó Alguacil.