Javier Mérida y Juan Antonio Solís, premios al periodismo deportivo sin imposturas

El Sevilla FC ha vuelto a homenajear este mediodía al periodismo auténtico, transparente y sin aditamentos artificiales en la entrega de los XIII Premios José Antonio Blázquez y X Premios Ruesga Bono, en los que Diario de Sevilla ha sido destacado protagonista con la concesión de sendos galardones a Javier Mérida y Juan Antonio Solís, dos de los periodistas deportivos que formaron parte de la redacción fundacional del rotativo en febrero de 1999. Desde entonces, plasmaron su sello personal con un periodismo genuino, sin imposturas, dentro de una sección referencial en la ciudad a lo largo de dos décadas largas.

El segundo premio Blázquez recayó en Juan Antonio Solís por su reportaje Tu nombre me sabe a hierba, publicado en Diario de Sevilla el 18 de mayo de este año, día de la final de la UEFA Europa League entre el Eintracht de Frankfurt y el Glasgow Rangers en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

En el reportaje, Juancho Solís, como es conocido en el gremio periodístico, hace un repaso a los excepcionales partidos de fútbol internacional que el coliseo de Nervión ha tenido la fortuna de albergar en sus 64 años de vida.

"El reportaje surgió solo. Era fin de semana, me encaminaba desde mi casa a la redacción de Diario de Sevilla y en el trayecto vi más de un grupo de escoceses seguidores del Rangers encantados de disfrutar del sol de Sevilla. Faltaban aún tres o cuatro días para la final, pero ellos ya estaban de previa. Iba yo con mis cascos oyendo mi playlist de Spotify y saltó el tema 'Tu nombre me sabe a hierba', de Serrat. Entonces pensé en la de partidos memorables que ya ha disfrutado el Ramón Sánchez-Pizjuán y el enorme polo de atracción para que visitantes de toda Europa descubran Sevilla. El fantástico mural de Santiago del Campo es un paño de historia más en esta ciudad que tanta historia respira", relató después de recibir el premio de manos del director de Diario de Sevilla, David Fernández.

Solís, licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, dedicó el premio a sus compañeros de redacción, en especial a su gran amigo Javier Mérida Cidoncha, otro de los protagonistas del acto. Mérida fue distinguido con el Premio Especial José Antonio Blázquez por toda una trayectoria profesional entregada a su gran pasión, el periodismo deportivo. Periodista vocacional, no regateó un solo minuto de su tiempo a la redacción en su especialidad informativa, la más complicada y valorada: sacar noticias.

Javier Médida, Cidi en el mundillo, comenzó su carrera periodística en la redacción de deportes de El Correo de Andalucía en 1990. A finales del pasado siglo se hizo cargo de la corresponsalía de Mundo Deportivo en Sevilla, hasta que Diario de Sevilla empezó a latir en enero de 1999 y sacó su primer número a la calle el 28 de febrero. La fuerza y carácter que siempre mostró en el desempeño de su profesión es la que muestra cada día en su intimidad, después de que en 2016 le fuera diagnosticada ELA (esclerosis lateral amiotrófica), gravísima enfermedad ante la que el Sevilla FC está especialmente sensibilizado. Sin ir más lejos, y de la mano de la Fundación del club y de su ex-jugador Juan Carlos Unzué, lanzó el pasado mes de marzo la campaña solidaria Vivir valELA pena.

Alejandro, hijo de Javier y que sigue la estela de su padre en el periodismo deportivo, recogió el premio de manos del presidente del Sevilla, José Castro. Y acto seguido, leyó el discurso que su padre escribió para la ocasión. "

“Es un honor, estoy muy orgulloso de recibir este premio que lleva el nombre de José Antonio Blázquez, con el que coincidí un tiempo”, comenzó entre un mar de recuerdos de figuras que que entronaban desde Manuel Vizcaíno padre, amigo personal de su padre. “Cuando inicié en el Correo de Andalucía. Me presentó a Luis Cuervas, a José María del Nido… que se reunían en Casa Matías cuando se estilaba el periodismo de oído. Di la primicia del fichaje de Suker gracias a mi tío Pepe. Intimé luego con Francisco, con Moisés, Sanjosé, y me hice muy amigo de Pablo Blanco. Fui intimo, de cerveza diaria de Dassaev, a quien incluso cuidé a sus hijas. Me llegó de rebota la información de cuando cayó al foso de la Universidad y peleé en la redacción para que fuera en local y no en deportes, pero al final, pese a negarme, tuve que firmar la información y escribir que había dado positivo en alcoholemia. Se llevó tres años sin hablarme pese a que nos pagábamos la cerveza uno al otro (…) Recuerdo a mi añorado Rosendo Cabezas, a Florencio (que vivía en la ciudad deportiva). Iba a ver el Sevilla Atlético de Manolo Cardo”

Antes, el presentador del acto, Miguel Ángel Moreno, glosó la figura de Mérida antes de la emisión de un emotivo vídeo en el que intervinieron compañeros del periodista en Diario de Sevilla. También se sumó al acto Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF y muy amigo del homenajeado: "Éramos tan, tan amigos que jamas escribió nada de mi, ni me preguntó nada. Cuando entré en el consejo de administración del Sevilla con José María del Nido, él me decía que iba a entrar y yo se lo negaba, así que la única vez que me preguntó le dije que no el día antes que no y al final entré”.

Desde 2009, el club de Nervión entrega estos galardones a periodistas locales, españoles e incluso extranjeros, como ha ocurrido este año con el primer premio de los Blázquez, que ha recibido Samuel Marsden, periodista británico y corresponsal de ESPN en España, por su reportaje What is the secret to Sevilla's success?

El premio de fotografía Manuel Ruesga Bono fue para el sevillano Joaquín Corchero, colaborador, entre otros medios, de Diario de Sevilla, que tomó una plástica imagen de la eufórica celebración del gol decisivo de Ocampos durante el partido Sevilla FC-Atlético de Madrid, el pasado 18 de diciembre de 2021.