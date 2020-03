El Sevilla FC continúa con su campaña para proteger a los mayores en la crisis del Covid-19 y, tras la llamada de Julen Lopetegui a Manolo Cardo, el programa bautizado como #Cuídame sigue tocando a las leyendas del club. En esta ocasión, de leyenda a leyenda, ya que fue Jesús Navas quien telefoneó a Marcelo Campanal, tercer Dorsal de Leyenda, quien recibió desde su domicilio de Avilés con mucha alegría la llamada del jugador con más partidos en Primera de la historia del club.

"Bien, estoy bien. Son 88 años años. Vamos tirando. Gracias a Dios estoy aguantando bien. Viendo mucha televisión, haciendo ejercicio, bicicleta, pesas... muchas cosas en casa. Me da mucha alegría oírte, la verdad. Es un placer", comenta el ex defensa sevillista, mientras el palaciego, ante el cumplido devuelto por Campanal, responde: "La familia bien, aquí en casa con los niños y esperando que pase todo esto para vernos".

Campanal recurre rápido a la temporada realizada por los de Lopetegui y anima al capitán a seguir. "Estáis fenomenal, vamos terceros y hay que aguantar ahí. Mucha fuerza y a ver si ganamos algún título", explica antes de que Jesús Navas le recuerde lo que le gusta la Feria de Abril al ex futbolista: "Si Dios quiere y hay Feria y todas esas cosas, espero ir. De momento, a esperar y a aguantar hasta cuando haya. Son muchos años ahi, yo me he criado prácticamente en Sevilla, como persona me he hecho ahí y la verdad es que ha sido una gran sorpresa tu llamada".

Jesús Navas acaba con una bonita despedida su llamada a Campanal: "Eres un campeón y para nosotros eres un espejo siempre".