Jesús Navas: "El equipo lo peleó hasta el final; es la actitud"

Jesús Navas fue uno de los protagonistas del loco encuentro en Old Trafford, de donde el Sevilla se trajo un valioso 2-2 para seguir con todas las opciones de clasificarse para las semifinales de la Liga Europa en su mano, ya que la eliminatoria se resolverá en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El palaciego destacó el espíritu del cuadro nervionense que, que nunca dejó de insistir para lograr un valioso empate en Manchester, aunque tiene claro que "antes de la vuelta hay un importantísimo partido de Liga".

"El equipo ha insistido a pesar del 2-0 y la segunda parte ha sido muy completa y estoy muy contento por el resultado", señaló el lateral, que añadió: "En la primera parte encajamos dos goles, pero después hemos aprovechado las opciones".

Sobre el 2-1 apuntó: "Es una jugada que he peleado hasta el final y ha entrado. Luego hicimos el 2-2 y hemos ido a por el tercero. Ésa es la actitud", aseguró Navas, quien destacó que el equipo "lo peleó bien en la segunda parte". "Ahora tenemos un partido importante en liga y después pensaremos en el partido de vuelta vuelta".

Antes del 2-1 Navas tuvo un problema muscular al resbalarse e indicó: "Me he abierto de piernas. Espero que no sea nada", indicó.