Joan Jordán se une al grupo en el entrenamiento a la vuelta de Mánchester

El Sevilla ha comenzado a preparar el partido de este domingo en Mestalla, a las 21:00, al poco de aterrizar más allá del mediodía de este viernes en el aeropuerto de San Pablo procedente de Mánchester, donde logró un empate que ha ilusionado al sevillismo. La expedición sevillista se trasladó desde el aeropuerto a la ciudad deportiva, donde esperaban dos futbolistas que han sido baja en los dos últimos partidos.

Joan Jordán y Tecatito Corona, que causaron baja por distintos problemas físicos ante Celta, el Viernes Santo, y el Manchester United, este jueves, se han unido al grupo de entrenamiento, lo que abre el abanico de posibilidades de José Luis Mendilibar, sobre todo para una medular en la que no estará Pape Gueye por sanción.

Tres bajas por sanción

El franco-senegalés debe cumplir un partido de suspensión por su expulsión ante el Celta, por lo que es baja ante el Valencia, al igual que Alex Telles, por acumulación de amarillas, y Acuña, al que le cayeron dos partidos por el menosprecio que hizo a Pizarro Gómez en ese partido.

El mediocampista catalán ha superado sus molestias en el tendón de Aquiles y será Mendilibar el que valore, una vez obtenida el alta médica, si está en condiciones de ayudar al equipo de algún modo, como titular o durante el partido, ante el Valencia.

Rekik, reservado tras la vuelta de Marcao y Papu

Así, tras el regreso a la competición en Old Trafford de Marcao y Papu, y la continuidad en la convocatoria de Rekik, Mendilibar tiene ya a todos disponibles, salvo los susodichos sancionados.

Rekik, que llevaba menos tiempo en la enfermería que Marcao y Papu, titular y suplente ante el Manchester United, no jugó el jueves y podría haber sido reservado por Mendilibar para la batalla de Mestalla, donde no tiene a ninguno de sus dos laterales izquierdos, que fueron titulares en Old Trafford.

El vizcaíno terminará de valorar el estado de sus futbolistas este sábado, en el último entrenamiento antes de partir a Valencia para el partido de Mestalla.