Joan Jordán: "Nos ha faltado convencimiento, estuvieron cómodos"

Joan Jordán analizaba nada más concluir el partido la derrota del Sevilla ante el Barcelona: "No hemos hecho lo que queríamos hacer, queríamos hacer un partido agresivo y han estado cómodos, y con balón también nos ha costado... Pero bueno, esto va rápido, estamos enfadados y tenemos que centrar nuestras energías en el partido del miércoles que es muy importante para nosotros".

Iba más allá el centrocampista catalán: "Ha sido falta de convencimiento al saltar, al tratar de incomodarles, y a partir de ahí también nos ha faltado ser agrasivos, nosotros somos un equipo que aprieta bien, pero con balón han estado cómodos... Lo que tenemos que cambiar es cosa nuestra, el partido de este miércoles es muy, muy importante, tenemos una ilusión tremenda y si vamos todos a una y somos reconocibles, seguro que conseguiremos clasificarnos para la final".

Habló sobre las disminuidas opciones sevillistas de pelear por el campeonato: "Eso de la Liga es un tema vuestro, no pensamos en ningún momento en eso, porque hace que durante el camino seguramente pierdas puntos".

Finalmente, prefirió esquivar el polémico asunto de la posible segunda amonestación a Messi al final de la primera parte, que el árbitro canario Hernández Hernández descartó: "No sacó amarilla... pues no la sacó, no sé si es para segunda amarilla o no, me pillaba lejos y no tengo nada que comentar".