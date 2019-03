Caparrós: "La primera parte es para descubrirse con los futbolistas"

Exultante. Así compareció Joaquín Caparrós tras regresar con otra victoria para el Sevilla ante el Espanyol. El utrerano cambió el sistema de juego y la actitud del equipo fue distinta a la de otros partidos como visitante. "Ha sido una semana muy dura y los futbolistas han sabido comprender el nivel de exigencia del partido", ha indicado el técnico utrerano, que también ha tenido una dedicatoria especial. "Me acuerdo especialmente de Roberto Alés, que nos dejó hace poco. Le dedicamos el triunfo", evocó emocionado Caparrós.

"Ha sido una semana muy dura, en lo deportivo y en lo anímico. Por la eliminación, el tema de Pablo (Machín)... Hemos tenido poco tiempo y los jugadores han sabido comprender el nivel de exigencia que tenía el partido. La primera parte ha sido para descubrirse ante estos futbolistas, luego hemos sufrido, pero me voy muy contento con el comportamiento de todos, nos va a venir muy bien anímicamente", ha comentado el preparador sevillista, que tenía un recuerdo emocionado para Roberto Alés: "Tenemos que apretar los puños, queremos ser exigentes con nosotros. El Sevilla es un club que nos tiene que exigir. El triunfo se lo dedicamos a los jugadores, a la afición y personalmente también quiero a Roberto Alés, nos dejó y quiero tener un recuerdo con él".

Ha apuntado Caparrós como han sido esas escasas 48 horas de preparación para el duelo ante el Espanyol. "La mayoría de jugadores, el 90% estaba la pasada temporada. Teníamos que ser intensos, transmitirle al Espanyol que veníamos a ganar. El equipo tiene talento, si ponemos la intensidad necesaria se tenía que desequilibrar por ahí", ha señalado el entrenador, que ya tenía en mente el futuro inmediato del equipo: "Tenemos el viernes un partido de homenaje a Antonio Puerta, que la gente se recupere mentalmente. Hay un grupo que quiere, que está muy comprometido. Que la gente esté feliz. Hay que desconectar y prepararse para el siguiente partido".

Por último, Caparrós se ha referido a sus 500 partidos como entrenador de Primera. "Son muchos, no son fáciles. Me acuerdo de toda la gente que me ha ayudado a llegar aquí. Son muchos años, mi agradecimiento a todos los futbolistas, presidentes y aficiones. Y un recuerdo especial para Roberto Alés", ha finalizado el técnico utrerano.