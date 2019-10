Julen Lopetegui: "Todavía no estamos clasificados"

Julen Lopetegui acabó satisfecho con el rendimiento de sus jugadores en la victoria ante el Dudelange. El técnico vasco evitó lanzar las campanas al vuelo con la clasificación virtual de su equipo para la siguiente fase, si bien recordó que existen las cosas "matemáticas".

Victoria: "Todavía no estamos clasificados, virtualmente no existe nada, existen las cosas matemáticas. Tenemos que seguir insistiendo en el próximo partido. Respecto al partido de hoy, creo que hemos entrado bien, tuvimos ocasiones para adelantarnos. Al no hacerlo, bajamos la intensidad y ritmo los últimos 10 ó 15 minutos de la primera parte. En la segunda, insistimos, tuvimos amplitud, y pudimos rentabilizar el trabajo que hicimos con los goles"

Compromiso del equipo: "No hay que dejar de insistir. A veces estos partidos se abren un poco antes y parece más fácil. Se trataba de seguir, de jugar más rápido y aprovechar los momentos, y así lo hemos hecho".

El cambio tras el descanso: "Tuvimos más amplitud en la segunda parte. Teníamos que jugar con calma por medio. La manera más adecuada es atacar por fuera, aunque no la única, ante equipos que se cierran de esta forma".

El partido de Dabbur: "Ha hecho un buen partido, se ha esforzado, ha tenido alguna oportunidad, aunque no la consiguió materializar. Hubiera estado bien que marcara, que es lo que se le pide a los delanteros, pero ha hecho un buen trabajo".

Situación de Sergi Gómez: "No tiene buena pinta. vamos a ver qué nos dicen las pruebas médicas. A primera vista parece que puede tener un esguince de clavícula".

Próximo partido: "Ahora toca recuperarse, porque en tres días estamos otra vez en la faena".