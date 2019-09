El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, lamentó lo sucedido en Ipurua en su análisis del partido, del cual se hizo máximo responsable por lo ocurrido en la segunda parte cuando el partido era favorable para los suyos con 0-2 en el marcador.

"En la primera parte le hemos dado al partido el fútbol que le correspondía, lo que había que darle pero en la segunda, sabiendo que si hay un equipo que te podía remontar y esto te podía pasar es el Eibar y aquí, nos hemos echado atrás y hemos pensado más en contener que en hacer y conseguir. El fútbol nos ha castigado en forma de tres goles extraños. Si a un equipo le remontan tres goles en 45 minutos el único responsables es el entrenador", indicó Lopetegui.

El técnico del cuadro de Nervión entendió que se habían dado un cúmulo de circunstancias en la segunda parte, aunque recalcó que él asumía la culpa de todo lo sucedido para que el Sevilla se le escapara la victoria: "Han sido tres goles extraños y evitables. El fútbol te espera en cualquier esquina. Y puede ser en forma de penalti, lesión de Dani (Carriço), molestias de Escudero… Un cúmulo de circunstancias, pero por encima de todo está la responsabilidad nuestra porque cuando a un equipo le remontan un 0-2, la culpa es del entrenador".

"Teníamos que pensar en ganar en la segunda parte, en seguir igual, pero lo hicimos diferente. No sacamos provecho de ese marcador favorable. Ha habido circunstancias para que no pudiéramos hacer los cambios con naturalidad y en la segunda parte hemos sido acreedores de perder. La primera parte sí ha sido muy buena", añadió Lopetegui a su análisis del choque para centrarse ya en el encuentro del próximo domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán frente a la Real Sociedad: "Me preocupa perder siempre. Hemos perdido un partido que lo teníamos muy bien encarrilado y se nos ha escapado. Tenemos un partido difícil y durísimo el domingo ante la Real Sociedad".