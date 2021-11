Kohfeldt lamenta la baja por Covid del meta Casteels, pero confía en Pervan

Florian Kohfeldt ha lamentado la baja tras dar positivo en Covid-19 de su portero titularísimo y capitán del Wolfsburgo, Koen Casteels. Aun así confía en el que será su sustituto en la portería para el decisivo partido en Sevilla. "Si el capitán es baja a última hora no es nada agradable, pero su sustituto es uno de los líderes del vestuario, mañana vamos a tener un buen portero", dijo sobre el meta Pavao Pervan, aunque el austríaco no ha jugado ningún partido oficial esta temporada.

El técnico del Wolfsburgo aseguró que no hay más positivos entre los expedicionarios alemanes, a los que no pudo unirse Casteels tras conocerse justo antes de viajar que había dado positivo. "Del resto de jugadores no hay nadie en cuarentena, yo me he ocupado del tema deportivo, del resto no he tenido que hacer nada".

Sobre su confianza en Pervan, aseguró: "He hablado con él en el aeropuerto, está ilusionado, tiene una tensión saludable. No es nada especial, vamos a tener un gran portero mañana en el partido. También he hablado con Koen Casteels y no tiene síntomas y eso nos tranquiliza".

Evidentemente, también habló del Sevilla, y de las virtudes que tendrá que contrarrestar el Wolfsburgo para intentar sacar algo positivo del Ramón Sánchez-Pizjuán. "Es un equipo muy intenso, consigue recuperar pronto el balón y nos tenemos que preparar para eso. Con el balón son muy fuertes y tienen profundidad, y nos pueden hacer daño. Además tienen calidad individual. Juega casi siempre con cuatro atrás, pero también se adaptan al juego en cada momento. Nosotros tenemos que ser rápidos en las acciones de ataque", aseguró Kohfeldt.

"Es un partido muy importante, no estamos en la mejor situación, no tenemos mucho que perder, tenemos mucho que ganar, tenemos esas ganas y esa alegría de seguir", dijo Kohfeldt, que quiso, al igual que Lopetegui, quitarles presión a los suyos ante lo definitivo del partido.