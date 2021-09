Koundé cuelga un enigmático tuit que aviva el debate del sevillismo

Con Monchi de vacaciones en Egipto y Julen Lopetegui de descanso junto a la primera plantilla del Sevilla hasta el lunes, tanto el director general deportivo como el entrenador tenían pensado reconducir, a la vuelta de los jugadores enrolados con sus selecciones, el espinoso asunto del malestar de Jules Koundé por su frustrado traspaso al Chelsea. Pero el joven zaguero de 22 años, que fue expulsado el pasado miércoles por una dura entrada a Kolasinac en el Francia-Bosnia y no podrá jugar mañana en Ucrania, ha colgado esta tarde un tuit enigmático, con un mensaje que induce a pensar en el Sevilla como destinatario: "Sabes el precio de todo menos el valor de nada", ha escrito en inglés ("You know the price of everything but the value of nothing #CLB) el defensa del Sevilla. El hashtag CLB hace referencia a un cantante.

You know the price of everything but the value of nothing #CLB — Jules Kounde (@jkeey4) September 3, 2021

El pasado viernes, Koundé decidió no viajar con la expedición sevillista a Elche alegando su falta de mentalización, decisión que contó con el visto bueno de Julen Lopetegui. Tres días después, el martes, Monchi lanzó un mensaje de fortaleza e intransigencia del club ante la oferta de 50 millones del Chelsea por el jugador, que consideró insuficiente ("Koundé saldría del club sólo pagando la cláusula de 80 millones"), pero trató de quitarle gravedad al asunto públicamente al añadir que "Jules es un magnífico chico y un gran profesional, pero no es un superhéroe, no es la primera vez que un jugador por un tema equis no viaja. Es normal que al jugador se le genere alguna duda". Se mostró aparentemente sereno el alto ejecutivo al asegurar que hasta la vuelta de sus vacaciones no iba a retomar el asunto con Koundé, al que había que dejarlo tranquilo hasta su retorno con la selección francesa. ¿Una indirecta al Sevilla su tuit? Sobre ello debate el sevillismo ahora.

Hoy, el jugador ha colgado en Twitter este enigmático tuit y las reacciones no se han hecho esperar por parte de los aficionados sevillistas y del Chelsea, sobre todo. Los ingleses lo consideran abiertamente como un mensaje de malestar y rebeldía por no haber podido fichar por el Chelsea y firmar un contrato que ya tenía acordado. El jugador y su agente filtraron a medios británicos que tenían el compromiso verbal desde el Sevilla de que aceptaría esa oferta de 50 millones. ¿Una indirecta a Monchi su tuit? Sobre eso debate el sevillismo ahora.