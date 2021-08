Monchi: "Koundé saldría del club sólo pagando la cláusula de 80 millones"

El director general deportivo del Sevilla Fútbol Club, Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, no ha esperado a que eche el cierre el mercado estival de fichajes para evaluar la planificación deportiva 2021-22. Con once horas aún por delante con la posibilidad abierta de que entre o salga alguien de la primera plantilla sevillista, el ejecutivo del club de Nervión se plantó ante la prensa para difundir su estudiado mensaje. Compareció en la sala de prensa con el presidente José Castro y el vicepresidente José María del Nido Carrasco.

El gran nombre propio que flotaba en la sala de prensa era el de Jules Koundé. Las posibilidaes de que salga finalmente de aquí a medianoche. "¿Las posibilidades de que Jules salga de aquí a las doce? Las mismas que el resto que tienen cláusula, Ocampos, Bono... ahí no podemos hacer nada.. ¿Qué ha pasado con él? Han habido movimientos, intereses de clubes rechazados por el propio jugador, y sí había uno, el Chelsea, que le gustaba. La primera y única oferta que recibimos fue el pasado miércoles sobre las cinco de la tarde con una cantidad que no satisfacía nuestras apetencias y condicionada a que el Chelsea vendiera a un jugador (Zouma), evidente que una oferta considerable, pero no respondía al momento, condiciones ni cantidades. Hablé con el agente y le dije que el día 20 era el deadline para escuchar ofertas, llegó el 25 y aun así le respondimos con una contraoferta con fecha de caducidad del viernes por la noche, y desde el viernes hasta ahora no ha habido ningún tipo de negociación. A raíz de que llega esa oferta, le hemos planteado nuestra idea al jugador y la decisión de que no viaja a Elche fue conjunta, por todas las partes. Jules es un magnífico chico y un gran profesional, pero no es un superhéroe, no es la primera vez que un jugador por un tema equis no viaja. Es normal que al jugador se le genere alguna duda. Le preguntamos si estaba al cien por cien para viajar. Poco más".

Continuó con el espinoso asunto: "En el mundo del fútbol hay distintos caminos para mantener vivas las operaciones. A la primera oferta del Chelsea le contestamos con una idea nuestra. Cada uno defiende sus intereses. He respetado que el jugador rechazara otras propuestas y el club, defendiendo sus intereses, hemos respondido respetuosa y ágilmente en los tiempos adecuados. Le dijimos al agente que había una fecha, el 20 de agosto, para evitar que nos coja el toro, llega el 25 condicionada a la venta de Zouma al West Ham y por educación al Chelsea y al jugador respondimos defendiendo nuestros intereses, no hay ni buenos ni malos".

Se le preguntó si está satisfecho con la planificación: "Hay un grado de satisfacción mayor con respecto a aquel último día, pero no es completo. No estoy al cien por cien contento con el resultado final de la planificación. Empezamos esta idea con Jose Castro, José María del Nido Carrasco, Julen Lopetegui y yo a finales de mayo y de aquella hoja de ruta se han conseguido muchas cosas, con esfuerzo grande y el visto bueno de presidente y vicepresidente, pero ha contado mucho el matiz del límite salarial, el exceso de jugadores, estamos por encima del cupo, y no se han producido las salidas previstas".

Dejó claro que no va a llegar ningún fichaje más antes de medianoche: "Hay algunas cosas abiertas pero que no van a implicar entradas. Matizo las salidas: había un plan inicial que tenía que ver con un cambio de fisonomía de la plantilla, más que con un bajo rendimiento, pues algunos que iban a salir se trataba de jugadores importantísimos, pero esas salidas no se han producido y estoy convencido de que van a seguir dándonos mucho".

Sobre la media docena de refuerzos, comentó: "La dirección deportiva del Sevilla tenía trabajadas durante mucho tiempo las seis opciones que han venido, todos han pasado los filtros de scouting y también de I+D del club, eran jugadores apetecidos y están aquí gracias a un esfuerzo por encima de las posibilidades objetivas del club. Los que se queden aquí con licencia van a ser válidos y capaces. Los cambios apuntaban más a un cambio de fisonomía, los que se quedan lo hacen con los mismos argumentos que el resto de compañeros y seguirán aportando lo suyo".

Abordó otros asuntos de actualidad:

Sevilla-Barcelona: "Estamos esperando el fallo del comité, el Sevilla ha pedido el aplazamiento del partido, somos el club más afectado, con tres jugadores y el sábado, otros como Betis y Atlético se ven afectados en dos pero juegan el domingo, espero que reine la cordura, siempre hemos sido proactivos a ayudar a todas las selecciones, Argentina, España o Congo, pedimos que sean justos, llegarían a Sevilla ni 24 horas antes de jugar el partido y son tres importantes".

Plazo aún abierto: "La decisión de adelantar la rueda de prensa es estratégico, muy pensado, porque mañana me voy de vacaciones a las ocho de la mañana... no creo que la vaya a pagar nadie, si la pagan no voy a suspender las vacaciones y hay un tiempo para reaccionar. El jugador se fue a Francia porque adelantó su viaje un día para concentrarse con su selección. Que esté centrado para los tres partidos, ojalá los dispute y ya vendrá de vuelta. Escuchando la explicación que yo he dado hoy, la gente entenderá y verá normal lo que ha pasado, en el club lo vivimos con daniel, que tuvo una postura más agresiva y no creo que haya un sevillista que guarde rencor a Daniel Alaves. Relacionamos las grandes cantidades con la obligación de ser impoluto en nuestras decisiones, pero repito que no es un superhéroe y es difícil estar ajeno a esta movida, es una decisión mucho más del club que del jugador.

Lesión de Ocampos: "Que el Sevilla no dé partes médicos se debe a una decisión muy personal del director deportivo, soy bilardista por convencimiento y cuando creo que el detalle más pequeño puede beneficiar o perjudicar a mi club, lo uso en mi interés aunque me deis palos. pequeña lesión, está bastante mejor y no hemos querido precipitarnos, esperamos que pronto esté a disposición del entrenador".

Objetivo de la temporada: "El sevilla, sin estar al cien por cien satisfecho, y tengo 120% de autonomía, hemos hecho una buena plantilla para el objetivo fundamental que es intentar sentar el campo base en la clasificación para la Champions, pero otros equipos, como el Villarreal, el Betis han hecho una planificación muy buena, están Getafe, Valencia, Athletic... va a ser una dura competencia para el cuarto puesto y firmaría repetir lo del año pasado, pero va a ser muy, muy difícil. Nuestro objetivo no es desbancar a los tres, tendríamos que teneer el doble de ingresos pata igualarnos al tercero, nuestro objetivo es la champions, que ava ser muy muy muy difícil.".

Mercado atípico: "Es el mercado donde más desgaste he tenido a nivel de dedicarle tiempo, y de desgaste mental, no es el de más movimientos pero el desgaste físico y mental tremendo, hemos tenido que jugar con variables que no habían aparecido hasta ahora".

Posibles salidas: "Estamos ahí, apurando las últimas horas, en algunos de eso nombres habrá salidas, respetando al profesional y que acepte posibilidades. todos los que estaban en la necesidad de salir han tenido opciones, Sergi o Rony lo han aceptado y otros, respetándolo al cien por cien, no. Queedan pocas horas, no faltará la dedicación".

Carencias en la plantilla: "Todavía había una vuelta de tuerca, pero con todos los líos y problemas económicos hemos hecho lo máximo posible. tres centrales específicos, como Gudelj o Fernando pueden jugar y José Ángel o Juanmi que seguro que nos pueden dar. Todo se puede mejorar, pero con nuestros recursos, plantilla interesante. será buena o mala cuando acabe la temporada. la plantilla con Medel, Rakitic, Kondogbia, Navas, Negredo... quedó la novena".

Lista de la Champions: "Todavía no está conformada, quedan 10 horas y tenemos 48 horas, hasta el día 2, para comunicarla. será totalmente competitiva y con argumentos para pelear para la siguiente fase, será muy difícil, grupo muy competitivo, cualquiera puede ser primero y cualquiera cuarto, vamos a sufrir".

De Jong: "Luuk ha sido el que no ha querido ir al psv poque está convencido de que puede aportar y yo creo que así será, magnífico profesional, de los que gusta tener en el grupo". Youseef o Lucas Ocampos tuvieron ofertas y no la han valorado, y tenemos tres bicharracos de delanteros más la aportación de Iván (Romero)".