Kounde juega su primer partido tras su frustrado fichaje por el Chelsea

Jules Koundé protagonizará este miércoles (20:45 horas) su primera comparecencia después de confirmarse su frustrado fichaje por el Chelsea, un encuentro con la selección francesa que los galos disputarán ante Bosnia-Herzegovina en Estrasburgo valedero para la fase de clasificación para el Mundial de Qatar.

El jugador, que pidió al club no viajar a Elche ya que no se encontraba anímicamente bien ante la negativa del Sevilla a aceptar la oferta presentada por los ingleses, tendrá que hacerse a la idea de permanecer un año más en el Sánchez-Pizjuán después de haber cerrado un acuerdo que no ha tenido finalmente validez al no existir entendimiento entre clubes.

Esta noche también juegan sus partidos los sevillistas Thomas Delaney, que juega el Dinamarca-Escocia, y los serbios Marko Dmitrovic y Nemanja Gudelj, que se miden a Qatar, anfitriona de la próxima Copa del Mundo.

El Sevilla ha entrenado este miércoles sin estos cuatro futbolistas y también con las ausencias del sueco Augustinsson, los marroquíes Bono, En-Nesyri y Munir y los argentinos Montiel, Acuña y el Papu Gómez, todos ellos con sus selecciones.