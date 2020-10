Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, ha valorado el poco descanso que tendrá su equipo para afrontar el encuentro de Liga ante el Athletic en San Mames este sábado tras jugar el jueves ante el Rennes (menos de 72 horas) y ha expresado su confianza en su equipo, que se encontrará con un rival duro con un estilo muy marcado como el de Garitano.

"Trataremos de ver qué jugadores están recuperados o qué opciones tenemos para intentar hacer el mejor once posible mañana ante un rival que nos va a llevar al límite. Si hay un equipo que te lleva al límite es el Athletic en San Mamés y tenemos que estar preparados para eso", ha comenzado el preparador del equipo hispalense, que ya ha olvidado lo ocurrido el jueves. Por ello, no ha querido entrar en valoraciones sobre la cantidad de acciones ofensivas generadas ante el Rennes y esa falta de efectividad de cara al gol.

"Las valoraciones del último partido ya las hicimos en la rueda de prensa del partido. Ahora estamos en el prepartido de un partido que nos va a obligar a estar pensando al cien por cien en ello, con lo cual no voy a mirar para atrás, pero evidentemente estoy seguro de que no vamos a tener ni de largo las ocasiones que tuvimos. Va a ser un partido totalmente diferente y nos tenemos que preparar para eso, para el tipo de partido que nos va a proponer mañana el Athletic. Y tenemos que estar centrados en esa respuesta. No es momento de valoraciones, hay que preparar el partido muy rápido y lógicamente nos obliga a estar al cien por cien en todo tanto a nivel de tratar de recuperar bien sino también a nivel mental para la exigencia tan grande que mañana vamos a tener", explica el de Asteasu.

El Athletic es un equipo serio aunque esté en un momento de apuros: "Es un equipo de los buenos en la Liga, tiene un gran equipo, está bien dirigido y tiene las ideas claras y con jugadores de mucho talento en muchas zonas del campo. Eso es lo que nos ocupa y nos preocupa. El bloque, el estilo, cómo ellos compiten, cómo son capaces de llevarnos al límite en todas las circunstancias del juego... y nosotros también estamos ocupados en tratar de tener una buena respuesta a eso".

Raúl García. "Respetamos a todo el equipo, no sólo a Raúl, pero es verdad que es el tipo de jugador que todos los entrenadores quieren tener en su equipo por lo que representa y por cómo compite. Pero a partir de ahí el Athletic tiene mucho más cosas. Raúl lógicamente es un buen jugador pero tenemos que estar preparados para todas las situaciones".

Idrissi y Rekik. "Idrissi no está en la convocatoria porque todavía no está recuperado del todo de sus problemas y el resto pues mañana veremos la alineación, no la voy a comentar evidentemente ahora, lo haremos como siempre mañana y mañana veremos el once que vamos a sacar".

El partido ante el Rennes. "Son dos competiciones diferentes. Jugar Champions te obliga a hacer un esfuerzo sobre todo mental importante, también físico, y nosotros tenemos que estar preparados. No estamos mirando para atrás, pues no nos ayuda sino que estamos centrados en lo que tenemos que hacer mañana, en cómo enfoquemos el partido y lo que hagamos a partir de que pite el árbitro. Me quedo con la ilusión que nos produce este partido, el escenario que es, yo creo que todo es un condimento fantástico para para dar una buena respuesta".

Protestas por el horario. "No podemos estar hablando continuamente de eso porque ésta es la realidad, pero es verdad que podíamos jugar a las nueve de la noche y no a las cuatro o cuatro y cuarto, pero esa decisión no nos compete a nosotros, lo que nos compete es adaptarnos a lo que decidan otras personas y ser capaces de llevar al límite en cada circunstancia los recursos del equipo y eso es lo que tratamos de hacer y trataremos de hacer mañana una vez más".

El 1-2 de la temporada pasada. "No miramos para atrás en ningún aspecto, eso es más para vosotros, que os fijáis mucho en lo que pasó o no pasó y eso, como indica el tiempo verbal, pasó. Lo único que interesa ahora es lo que tiene que pasar y el presente nos va a obligar a estar centrados. Son partidos distintos, con diferentes circunstancias y contextos, con lo cual nos tenemos que centrar en lo que mañana tenemos, en lo que tenemos que echar en la hucha del partido de mañana. Eso es en lo que nos tenemos que centrar, nada más"

La efectividad: "Ya hemos hablado muchas veces esta circunstancia y lo único que nosotros, ya lo dijimos, en cada momento tratamos de hacer lo que hicimos el año pasado, lo que hacemos en cada partido. Lo que aeguiremos haciendo es tratar de mejorar en todos los aspectos del juego, atacar mejor, defender mejor, generar más situaciones y a partir de ahí tratar de ser un equipo competitivo futbolísticamente. No hay otro atajo más que ese".

Rakitic. "No jugó ante el Rennes porque jugó otro compañero, pero está perfectamente integrado. La alineación la daremos mañana. Ivan está bien, igual que cualquier otro compañero, estaba preparado para poder jugar y mañana decidiremos qué es lo que hacemos de cara a ese once inicial. No tiene ningún problema pero me preguntas por ello y lo veo bien y lo veo como el resto de compañeros muy integrado"

Ocampos y los extremos a banda cambiada. "Ante el Rennes en grandes fases del partido jugaron a banda cambiada también, pero bueno al final son matices y son detalles. Normalmente los movemos bastante, pero creo que lo más importante es el funcionamiento del equipo. Ocampos jugó la temporada pasada toda la segunda parte en la izquierda y lo hizo fenomenal también"

Marcos Acuña. "Marcos ahora está trabajando muy bien, está teniendo continuidad y su respuesta está siendo buena, es un chico competitivo, que entiende el juego y que nos está ayudando y seguro que nos va ayudar mucho durante la temporada, no tengo ninguna duda"