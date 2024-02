LaLiga denuncia la agresión a Ocampos ante la Fiscalía de menores

El incidente que sufrió en Vallecas Lucas Ocampos, donde un menor quiso molestar al argentino al sacar de banda tocándole el culo con el dedo, no va a quedar impune. LaLiga va a denunciar los hechos ante la Fiscalía de Menores después de que la Policía Nacional haya identificado al responsable. Las imágenes, desde luego, son muy claras y el agresor, al tratarse de un adolescente, debe ser denunciado ante la Fiscalía de Menores.

El propio jugador se quejó con razón al término del partido de lo ocurrido y actuó con gran sentido común, pues mantuvo la sangre fría para no volverse y reprender al chico y en su lugar acudió a denunciar los hechos al árbitro, Hernández Maeso, que advirtió de lo ocurrido al delegado de campo.

"Ojalá LaLiga lo tome con seriedad como hace con el racismo. Siempre hay un tonto que no representa a una afición como la del Rayo. Si ocurre en el fútbol femenino sabemos lo que puede pasar", indicó el argentino, que añadió sobre el desagradable episodio: "Me contuve porque tengo dos hijas y sé lo que puede pasar", apuntó repitiendo que "un tonto no representa a la afición del Rayo".

Quique Sánchez Flores también se refirió al asunto en su rueda de prensa e invitó a una reflexión: “Hay que preguntarse qué pasa con las mentes de la gente que entra en los estadios. Da igual si son jóvenes, mayores... Me resulta peligroso que haya mentes dispersas. Tenemos que analizarlo y ver qué pasa. Por qué pasan estas cosas tan extrañas en los estadios. Hay muchas cosas que revisar a nivel de seguridad y de comportamiento”.

Insultos a En-Nesyri

LaLiga también va a denunciar insultos racistas a En-Nesyri, autor de los dos goles del Sevilla, por parte de la afición del Rayo, que llamó al marroquí "moro" e "hijo de puta". LaLiga acudirá en su caso a la Fiscalía de Odio.