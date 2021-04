Julen Lopetegui ha valorado muy positivamente el nuevo triunfo del Sevilla, que logra otro récord histórico, al ser el de mayor puntuación liguera en la jornada 32, 67 puntos, cuatro más que el anterior registro, de 2015 con Emery, que era de 63.

El logro llega en el tercer triunfo consecutivo del equipo de Lopetegui, que ha ganado 3-4 al Celta, 1-2 a la Real Sociedad y 0-1 al Levante. "La valoración es muy positiva. Ganar fuera de casa es difícil. Ganar tres partidos fuera de casa muy difícil. No era sencillo sumar tres triunfos consecutivos fuera de casa y lo hemos logrado".

El técnico del Sevilla incluso exageró la importancia del tercer rival consecutivo fuera. "Este era el partido más complicado, por muchos motivos, por el contexto... El Levante venía de una derrota contundente y no tan merecida como decía el marcador. Y la reacción de ellos estaba ahí. Han sacado siete futbolistas nuevos, han cambiado totalmente su forma de jugar, con Róber Pier por delante, han dificultado muchísimo las situaciones ofensivas nuestras. Y era un partido muy complejo, con jugadores de talento, de velocidad y se trataba de no equivocarnos, competir bien, esperar nuestro partido. El equipo lo ha hecho y estamos satisfechos de conseguir tres puntos ante un buen rival con un magnífico entrenador".

El pulso por la Liga, al margen: "El Sevilla trata de ganar cada partido y no hay nada más ambicioso de eso. Lo afrontamos con ilusión, motivación y determinación. Hablar de otras cuestiones... insisto. Puedo entender que la gente pueda hablar, pero a mí no me ayuda como entrenador. Lo que me ayuda es que nos centremos bien, que nos concentremos bien, para lograr algo que todavía no hemos conseguido, conseguir entrar en la Champions como cuartos dos temporadas consecutivas".

Celebración a lo grande al final: "Son tres puntos muy importantes, que nos acercan un poco también a estar más cerca del objetivo. A partir de ahí, no vamos a dejar de hacer lo único que sabemos hacer y nos puede ayudar, que es preparar como si fuera el último. Y por eso lo celebramos, porque ganar tres partidos consecutivos fuera de casa es muy complejo. Y ahora tenemos que preparar con el mismo cariño el partido con el Granada".

En espera de Koundé: "Estamos preocupados, no sabemos lo que tiene, tenemos que valorarlo mañana. Esperemos que no sea nada grave, porque es un futbolista importante para nosotros, que sea sólo una sobrecarga".

La Superliga, apagada: "La esencia del fútbol es muy clara y tiene mucha fuerza y es complicado poder cambiar esa fuerza. No puedo decir más, porque jugando cada tres días no me preocupo de mirar otra cosa que preparar el partido. Pero esa fuerza y esa esencia es l qoe quen entronca el fútbol e ir contra esa esencia es muy complicado".

Una gran temporada: "Estamos haciendo una temporada buena, sin ninguna duda. Llevamos dos temporadas casi consecutivas, con cinco días de descanso para once futbolistas y once días para el resto. Hemos competido muy bien en la Champions, nos encontramos con un jugador descomunal pero tuvimos opciones hasta el final y haber pasado con merecimientos. Nos eliminaron después de fallar un penalti con diez de la final de la Copa. Y estamos peleando por nuestro objetivo en la Liga. El equipo ha hecho un gran trabajo, pero tenemos que seguir haciéndolo. Esto no ha terminado, estamos en pleno sprint y cuando uno se levanta para esprintar ya no mira para atrás, sino adelante, y es lo que tratamos de hacer".

Vista al Granada: "El Granada es n rival durísimo, muy muy bueno, con buenos futbolistas, con un gran entrenador, con un bagaje en Europa y nos tendremos que preparar bien".