En Londres ven al Arsenal preparando el dinero de la cláusula de Banega

Al Sevilla le puede doler la cabeza con dos temas que no acaban de solucionarse pese a la confianza con la que se manifiesta Joaquín Caparrós cada vez que se le pregunta. No hay noticias con las renovaciones de Banega y Sarabia e incluso el discurso del utrerano ha entrado en mensajes contradictorios, sobre todo cuando avisó que no se harían “renovaciones a cualquier precio” en realación a las peticiones que supuestamente han realizado alguno de estos jugadores.

Y así están las cosas en Sevilla mientras en Inglaterra se habla de que el Arsenal prepara una oferta por Banega para llevarse al centrocampista argentino en el mercado de invierno. El club londinense se ha marcado como objetivo contentar a Unai Emery en una de sus peticiones desde este verano y, según una publicación del Daily Star, el Arsenal prepara una oferta de 18 millones de libras (unos 20 millones de euros) para pagar la libertad de Banega, cuya cláusula de rescisión, 20 millones, está al alcance de cualquier club con poder económico. De hecho, la cantidad que dicen que prepara el Arsenal coincide con su cláusula más la subida del IPC. En dicha información también se cita a Ander Herrera como otra opción.

Los Gunners ya intentaron el pasado verano fichar a Banega, e incluso se reunió en Londres con los agentes del futbolista, que declinó en la propuesta y prefirió seguir en Sevilla, donde su familia se encuentra muy cómoda.

No obstante, Emery no se ha olvidado de un jugador que conoce bien y a quien le sacó un gran rendimiento en el Valencia y, sobre todo, en el Sevilla. Habrá que ver en qué acaba todo, ya que el Sevilla, pese a las palabras de Caparrós, lleva meses intentado sin éxito renovar a Banega y Sarabia, dos de sus jugadores insustituibles.