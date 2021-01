Lopetegui: "El Atlético te obliga a hacer un partido perfecto"

Julen Lopetegui ha recibido por parte de la prensa las felicitaciones por la renovación de su contrato con el Sevilla hasta 2024. Agradecido, el entrenador sevillista ya puesto inmediatamente el foco el partido con el Atlético de Madrid, el encuentro aplazado de la primera jornada. "Muchas gracias por la felicitación. La valoración es de satisfacción y de orgullo, el que el club haya decidido que continuemos en nuestra relación, que sigamos juntos en la búsqueda de objetivos ambiciosos. A mí me llena de responsabilidad, es un placer y un orgullo, ya lo comenté ayer. Dicho esto, a mirar para adelante, al siguiente partido, y mañana tenemos además uno bastante interesante".

Ya centrado en el encuentro, el guipuzcoano habló de la máxima dificultad del choque, pero también de la máxima ilusión. "Jugamos contra el líder destacado de la competición y contra una de las mejores plantillas del mundo, lo dije el año pasado y ahora me reitero, liderada por uno de los mejores entrenadores del mundo. Eso va a hacer que la dificultad sea máxima, pero también la ilusión, las ganas y la ambición y, como digo siempre, la sana intención de competir con ellos y superarlos. Es complicado, es difícil, pero vamos siempre con esa intención".

Lopetegui ensalzó las virtudes del Atlético y también elevó la ilusión de su equipo por contrarrestar su "extraordinario talento". "Nos enfrentamos a un rival que no sólo encaja pocos goles, sino que es una auténtica aventura hacerle ocasión de gol. Es un equipo tremendamente completo en todos los aspectos del juego, que defiende muy bien, que ataca bien y que además tiene futbolistas de un talento extraordinario en todas sus líneas, esa es la realidad. Por eso hablaba de que nos va a obligar a hacer un partido prácticamente perfecto en todos los sentidos para poder competir con ellos. Ese es el objetivo y esa ilusión tenemos que viajar".

Por ello, aparcó ya el análisis del buen juego y los tres goles marcados a otro equipo muy seguro defensivamente, en el partido del sábado en otro encuentro clave. "La Real ya es historia, esto va muy rápido, jugamos cada tres días. Imagina con el partido que tenemos mañana. El partido con la Real ya lo comentamos y estamos única y exclusivamente en el partido del Atlético de Madrid".

Cuatro días de descanso el Atlético tras no jugar el sábado: "Es evidente que ellos van a llegar con una semana de tiempo y nosotros con tres días. Es una dificultad más, una realidad que no podemos cambiar. Y eso nos tiene que hacer pensar más en nuestra respuesta y nuestro rendimiento. No está bajo nuestro control y debemos ser capaces de buscar soluciones. Jugamos contra uno de los equipos del mundo y esa dificultad nos va a obligar a tener un mejor desempeño todavía. Esa es la realidad".

La renovación y el ejemplo de Simeone, una década en el Atlético: "En el fútbol lo importante es lo inmediato. Los planes a largo plazo solamente se consolidan cuando los objetivos a corto plazo se enfocan al cien por cien. Es la única manera de hacer el camino y en esa estamos. Es cierto que lo del Cholo con el Atlético de Madrid no es habitual y eso habla del magnífico trabajo que ha hecho en ese equipo y también de la capacidad que tiene esa plantilla en todos los sentidos".

La influencia del temporal: "El temporal ha afectado, ha habido suspensiones y fruto de ellas nuestro rival va a tener más días de descanso. Al margen del tema deportivo ha afectado a problemas sociales más importantes".

El Atlético, ¿candidato principal a ganar la Liga? "El Atlético de Madrid va primero por méritos propios y es candidato a ganar todo lo que juegue, es una de las mejores plantillas del mundo y claro que es candidato a ganarlo todo".

¿Habría suspendido el partido? "Prefiero no emitir una opinión, porque se podría malinterpretar. Los que toman las decisiones son los que las toman, nosotros debemos aceptar las cosas y tratar de adaptarnos al contexto, es lo que llevamos haciendo mucho tiempo y lo que vamos a seguir haciendo. Cualquier opinión que pueda dar se sale del foco del partido de mañana. Tenemos que adaptarnos al contexto, no nos queda otra solución".

Cómo meterle mano al Atlético en su campo: "Ya hemos hablado de la complejidad del partido, y en su campo tiene esa jerarquía y esa fortaleza que marca. Eso añade una dificultad, pero también una ilusión. Tenemos que ser capaces de superar todas las dificultades, las futbolísticas y las no futbolísticas, y tener un buen desempeño a todos los niveles y rayar al límite. A eso nos va a obligar el Atlético. Sus resultados no son fruto de la casualidad, sino que son mérito del rival".

¿Pelear por la Liga el Sevilla? "El Sevilla se plantea, de momento, que podamos llegar bien a Madrid bien y enfocar el partido con ilusión, con ambición y con optimismo. Todo lo demás es mear fuera del tiesto, con perdón de la expresión".

Eliminación copera del Atlético: "No estoy pendiente de lo que pueda pensar o no el rival. Ellos estarán centrados e ilusionados en el partido de Liga. Cada competición es diferente y también tendrán más tiempo de preparación de este partido. Esas preguntas son para ellos, no para el entrenador del Sevilla".