Lopetegui: "El Celta es uno de los que mejor juega al fútbol"

Julen Lopetegui recuperó su habitual discurso de prudencia y respeto al rival en su comparecencia previa al partido entre el Sevilla y el Celta de Eduardo Coudet, equipo al que elogió su evolución y rendimiento. "Es un equipo plagado de buenos futbolistas con una manera de jugar muy acorde a la calidad que el equipo tiene, un equipo muy intenso y que hace muchísimas cosas bien. Para mí es uno de los equipos que mejor juega al fútbol. Nos enfrentamos a uno de los rivales más complicados de la Liga, por muchos motivos: por la calidad de sus futbolistas y por la evolución colectiva que ha tenido. Por eso nos tenemos que preparar bien, va a ser un partido complejo, difícil y muy exigente".

Precisamente el técnico argentino del equipo celtiña tuvo su debut en el Ramón Sánchez-Pizjuán (4-2), en un partido muy peleado con mucha ida y vuelta en el que terminó llevándose el triunfo el Sevilla en los instantes finales y tras tener que remontar: "Ya en el partido de ida fue duro y realmente nos generaron muchas situaciones de gol y por momentos ellos estuvieron totalmente dentro de la posibilidad de sacar puntos y fue un partido complejo. Y evidentemente la evolución ha sido grande, ya han pasado muchos meses y el trabajo colectivo del grupo se nota. Es un buen equipo, que juega muy bien al fútbol y que hace muchas cosas bien además de jugar bien al fútbol. Es muy intenso en todo lo que hace, pone un ritmo muy alto y tenemos que asumir el reto que nos va a presentar un muy buen equipo como es el Celta".

Ahora hay otro escenario, con menos carga de partidos, aunque también habrá jornadas intersemanales: "El descanso ha sido para todos los equipos y ya pasó el partido con el Atlético, hemos tenido más de una semana de trabajo y todos los equipos partimos ya de una situación parecida. El Celta también ha tenido una semana parecida de trabajo. Más que mirar para atrás miramos a la dificultad que tenemos delante, para ilusionarnos ante un partido tremendamente exigente y bonito como el que vamos a tener el lunes en Balaídos".

En-Nesyri y otros tocados

Como es habitual, Lopetegui no dio muchas pistas sobre el estado físico de los futbolistas, aunque reconoció que alguno arrastra molestias y no se han entrenado todos los días previos. "Youssef (En-Nesyri) y alguno más ha tenido algún problemilla y no ha podido entrenar algún día como hubiéramos querido y vamos a esperar a mañana a ver cómo está todo el grupo para tomar las decisiones de la convocatoria y del once que vaya a salir en Balaídos".

Tiempo para entrenar y recuperar: "El ritmo que hemos tenido durante toda la temporada de jugar cada tres o cuatro días no nos ha permitido entrenar normalmente. Ahora hay un escenario diferente aunque es verdad que la semana que viene volveremos a tener otra vez el escenario de jugar cada tres días, como todos los equipos. Entonces hemos tratado de aprovechar ahora el tiempo para en algunos casos recuperar y en otros trabajar cosas que teníamos que trabajar"

Del Bosque no descarta al Sevilla para la Liga: "No estamos pendientes de las opiniones, eso es más de vosotros. El nuestro es más preparar el partido que tenemos delante, sabiendo la dificultad que tiene un equipo con jugadores de muy, mu alto nivel, sobre todo en el aspecto ofensivo. Todo lo demás, los dimes y diretes, valen de bien poco, porque la realidad competitiva es donde te deja la clasificación en el último partido. Quedan muchísimos puntos por jugar y tenemos que ser capaces de afrontar cada partido como si fuera el último. Esa es la realidad de una Liga tan competitiva como la española".

Suso y su idea de incendiar la Liga: "No, no, he leído la entrevista entera y no dice eso, sino en lo qu eacabo de decir. Estamos centrados en afrontar el partido de la mejor manera posible. Todo lo demás da juego para vosotros, pero nosotros estamos centrados en afrontar cada partido con la máxima intensidad, con la máxima concentración y con la máxima ambición. Todo lo demás, yo sé que os da mucho juego, pero nosotros no estamos aquí para dar juego, estamos para preparar bien el partido del Celta y es lo que trataremos de hacer porque ahí es donde hay que poner todas las energías".

Mejor momento del Sevilla tras el parón: "No diría si es el mejor momento o el menos bueno, o el segundo… No. El equipo está en el momento que está. Las circunstancias no son las mismas que hace tres semanas o cuatro y tenemos que intentar adaptarnos y aprovechar de la mejor manera posible el espacio que tenemos de trabajo. Y a partir de ahí, en algunos casos recuperar a algunos de los chicos, en otros capaces de ajustarlos y en otros intentar potenciarlos. Cada jugador tiene una preparación además de colectiva individualizada y tratamos de hacerlo así para llegar de la mejor manera posible al próximo objetivo, que se llama Celta"

El Madrid-Barcelona, como simple aficionado: "Voy a ver el clásico como aficionado al fútbol y porque son partidos muy bonitos y a la gente del fútbol nos gusta verlo, poco más que decir".