Lopetegui: "Hemos perdido dos puntos"

"Hemos perdido dos puntos". Así, claro y sin paños calientes, se ha expresado Julen Lopetegui para los medios oficiales del Sevilla al poco de concluir el partido con el Levante (1-1). "No tenemos una buena sensación porque queríamos conseguir los tres puntos y hemos estado muy cerca. Hemos tenido 75 minutos muy buenos y luego hemos cedido mucho terreno", reconoció.

El entrenador del Sevilla no quiso poner la excusa del cansancio por la vuelta después de tres meses sin competir y jugar dos partidos tan seguidos. "No, no porque teníamos cinco hombres de refresco. Yo creo que no, yo creo que ha sido una cuestión de lectura de partido, ellos lo han leído mejor que nosotros, han arriesgado, tienen que hacerlo y nosotros no hemos sabido contrarrestar ese momento del partido".

"Nosotros solemos ser un equipo que maneja bien los resultados, y hoy no lo hemos hecho. Pero la manera de manejarlo es buscar el segundo tanto y al final hemos sufrido e incluso hemos podido sufrir algo más", añadió Lopetegui por esa lectura mala del final del partido.

El cansancio es un factor, pero Lopetegui lo mide más de una forma genérica, como algo que debe cuidar en la programación de los partidos, que como un factor que pudiera ser decisivo en el partido ante el Levante. "Las piernas están bien dentro de estas circunstancias y el tiempo que había. El equipo físicamente ha trabajado mucho, ha llegado bien y en ese aspecto esperemos y confiemos en recuperar rápido de cara al viernes".