Lopetegui avisa del "complicadísimo" Eibar de Mendilíbar

Julen Lopetegui se ha referido al Eibar de Mendilíbar, al que se enfrenta el Sevilla este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán (18:30) en términos muy elogiosos, advirtiendo de su peligro y recordando que la temporada pasada fue "el equipo que más llevó al límite" en Nervión, en un partido en el que terminó Ocampos, autor del único gol del encuentro, de portero por lesión de Vaclík con los cambios hechos.

Precisamente Ocampos no ha entrenado esta mañana en el escenario del partido. "Sí es cierto que Lucas no ha podido entrenar, por problemas, y algún otro no ha podido tampoco entrenar. Vamos a esperar a mañana. Venimos de una situación de algunos futbolistas que terminaron bastante tocados en la Champions y tenemos que esperar a las horas previas al partido. Tenemos problemas en algunas posiciones".

Y ese aspecto añade complicación a un partido muy difícil, según dijo Lopetegui en la previa. Más aún tras el gran partido en Londres, lo que puede distraer al Sevilla. "El chip lo cambiamos en el momento que terminamos el partido ante el Chelsea. La Liga es la competición más importante y cada partido es una conquista. Creo que el Eibar es el equipo que más daño nos hizo en casa y tenemos que prepararnos bien para un tipo de equipo que nos va a llevar al límite".

A raíz de ahí, el guipuzcoano se deshizo en elogios hacia el Eibar. "Nos enfrentamos a un equipo con nombre y apellidos que es el Eibar. El Eibar es el equipo que más daño nos hizo aquí el año pasado, sinceramente, en muchas cosas. Fue complejo, tanto en la ida, pero sobre todo en la vuelta. Y tenemos que prepararnos bien para competir con ese equipo que nos va a llevar al límite, es nuestro objetivo mañana".

Mentalización tras la Liga de Campeones: "Es un partido complicadísimo. Hace dos meses y pico tuvimos un partido complicadísimo aquí, ante un rival que tiene una manera de jugar tremendamente reconocible, que lo hace igual en cualquier campo y lo hace convencido y con buenos futbolistas y un entrenador que tiene muy claro hace mucho tiempo qué es lo que busca. Las dificultades van a ser máximas y nos tenemos que preparar. El año pasado ya nos llevaron al límite absolutamente. No se puede llevar al límite más un partido. Y este año van a buscar hacer lo mismo. Es un equipo que te exige mucho en todos los aspectos, que no deja de presionar, que lo hace además muy bien. Con lo cual vamos a tener que estar muy preparados para dar la respuesta a un buen equipo como el Eibar sin ninguna duda".

Esfuerzo físico ante el Chelsea: "Evidentemente esto forma parte de estas situaciones. La exigencia es muy grande y la de mañana no va a ser inferior a la de Stamford Bridge, sino todo lo contrario, en muchos aspectos va a ser superior. Tenemos que estar preparados a nivel táctico y mental, y ese es el trabajo que estamos haciendo para poder aguantar este ritmo".

El partido más importante de la semana: La competición importante es la Liga, es la que nos da de comer. Todas son importantes y todas las afrontamos con la máxima importancia. Pero la Liga es el torneo de la regularidad, de exigencia máxima tienes que competir en cualquier circunstancia, con rivales te esperan con siete días de entrenamiento y tú vienes de hacerlo en sólo tres días. Todo este escenario exige un esfuerzo importante por parte del equipo".

Elogios encendidos a Mendilíbar: "Es una auténtica institución en el fútbol español y en la Liga, por lo que ha hecho y cómo lo ha hecho. Es uno de los referentes en el mundo de los entrenadores de élite en la Liga española, sin ninguna duda. Hace muchas cosas y las hace muy bien, con lo cual por supuesto que tiene toda mi admiración".

El momento de Rekik: "Tiene que seguir conociéndonos y trabajando para adaptarse, porque sin ninguna duda nos va a ayudar y así lo esperamos".

El estado anímico de Koundé: "Hablo con él todos los días. Es cierto que lleva tiempo entrenando solo y es un poco frustrante porque está perfectamente, está asintomático y está a la espera de que se pueda incorporar en este escenario, que es un escenario en el que te encuentras bien y no puedes participar, y eso es frustrante".

Pozo y Bryan enfrente: "Las cláusulas hace tiempo que no existen. Son chicos que conocemos bien, grandísimos futbolistas con mucho recorrido. Están en el Eibar e intentarán defender a su equipo, como es lógico".